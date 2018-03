Fachhochschul-Konferenz wünscht Cortolezis-Schlager eine erfolgreiche Zukunft

Wien (OTS) - Im Namen der Österreichischen Fachhochschul-Konferenz (FHK) bedankt sich Präsident Dr. Helmut Holzinger bei der ÖVP-Wissensschaftssprecherin Abg. Mag. Katharina Cortolezis-Schlager für die jahrelange stets konstruktive Zusammenarbeit.

"Wir wünschen Frau Mag. Cortolezis-Schlager alles Gute für ihre weitere berufliche Laufbahn und bedanken uns ausdrücklich für die stets konstruktive Zusammenarbeit. Frau Mag. Cortolezis-Schlager war in den vergangenen Jahren an vielen wichtigen Initiativen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen und des Ausbaus des Fachhochschul-Sektors beteiligt", so Holzinger.

