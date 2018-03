Premiere Haustiermesse Wels - dieses Wochenende 20+21.April

Buntes Angebot rund um Hund, Katze, Nager, Aquaristik und Terraristik am Welser Messegelände

Wien (OTS) - Erstmals findet am Samstag und Sonntag den 20. und 21. April 2013 von 10-18h am Welser Messegelände die Haustiermesse Wels statt.

Dabei kommen alle Tierfreunde voll auf Ihre Kosten.

Egal ob Hund, Katze, Nager Aquaristik oder Terraristik - für jeden Tierhalter oder noch nicht Tierhalter ist etwas dabei. Schauen, Kaufen und Staunen über die tollen Shows.

Nicht nur die Messe ist erstmalig und einzigartig sondern auch viele der Programmpunkte sind absolute Premieren wie das Casting zu Oberösterreichs Hundestar bei dem jeder Besucherhund mitmachen kann, die exklusive Buchvorstellung von Yvonne Adlers neuem Buch, der erste erste Auftritt vom Hundecomedystar Leonid Beljakov in Oberösterreich, die erste grosse Reptilienbörse in Wels, ein internationales Dog Dance Turnier mit Teilnehmern aus 6 europäischen Ländern .. weiteres finden Sie im ausführlichen Pressetext im Anhang.

Akkreditierunganfragen bitte an office @ exotica.at

Rückfragen & Kontakt:

EXOTICA Veranstaltungen Gmbh

Dobernig Alexander

Tel.: 0676 9003109

www.haustiermesse.info