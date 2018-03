Feuerwehr: Lagerhalle in Liesing in Vollbrand

Wien (OTS) - Aus bislang unbekannten Gründen ist am Dienstag gegen 13.30 Uhr Feuer auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebes in der Oberlaaer Straße im 23. Bezirk ausgebrochen. Nach mehreren Explosionen stand eine zirka 600 Quadratmeter große Lagerhalle in Vollbrand. Aufgrund des Umfangs des Brandes wurde die Alarmstufe auf 3 erhöht. Die Feuerwehr ist derzeit mit etwa 100 Mann im Einsatz. In umfassendem Einsatz mit u.a. Wasserwerfern ist es der Feuerwehr gelungen, die Brandintensität zu brechen und den Brand auf die Lagerhalle zu beschränken. Umliegende Gebäude sind somit nicht gefährdet. Verletzt wurde niemand. (Forts. mögl.) red

