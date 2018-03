Termine am 17. April in der "Rathauskorrespondenz"

09.30 Uhr, Präsentation der Sommer-Erneuerungen 2013 der Wiener Linien (Cafe Stein, 9., Währinger Straße 6-8) 10.00 Uhr, Überreichung des Großen Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich an Abg. zum Wiener Landtag und Mitglied des Gemeinderates der Stadt Wien Mag. Alexander Neuhuber sowie des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Abg. zum Wiener Landtag und Mitglied des Gemeinderates der Stadt Wien a.D. Günter Kenesei und Abg. zum Wiener Landtag und Mitglied des Gemeinderates der Stadt Wien a.D. Robert Parzer durch den Ersten Präsidenten des Wiener Landtages Kopietz (Rathaus, Wappensaal) 10.00 Uhr, Inbetriebnahme der EOS-Versuchsanlage durch StRin Sima (ebswien hauptkläranlage, 11., 11. Haidequerstraße 7) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Floridsdorf (Amtshaus, 21., Am Spitz 1, 2. Stock, Sitzungssaal) 18.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Brigittenau (Amtshaus, 20., Brigittaplatz 10, 2. Stock, Zimmer 223) 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Licht und Schatten der Öffentlichkeit - Kulturelle, politische und epistemische Perspektiven eines Begriffs", Vortrag: Volker Gerhardt (Rathaus, Festsaal)

