Potentialentfaltung durch Business Coaching

Leutasch (OTS) - Michaela Angerer und Christine Meindl-Edenstrasser -das sind die zwei ersten zertifizierten Business Coaches in Österreich, die erfolgreich die Dr. Bock Coaching Akademie in Berlin mit dem Master abgeschlossen haben. Die beiden Tirolerinnen sind darauf spezialisiert, Menschen dabei zu begleiten, ihr berufliches Potential zu erkennen, auszuschöpfen und nachhaltig erfolgreich zu sein.

"Es wird für Unternehmer und Einzelpersonen immer schwieriger mit herkömmlichen Erfolgsstrategien die Herausforderungen einer alternden Gesellschaft und Wirtschaft in Europa zu bewältigen. Genau an diesem erfolgskritischen Punkt setzt innovatives, marktgerechtes Coaching an. Sowohl Privatkunden als auch Unternehmen, Organisationen und öffentliche Institutionen fragen Coaching- und Beratungsleistungen nach, die es Menschen ermöglichen, ihr berufliches Potential zu erkennen und optimal auszuschöpfen" behaupten Michaela Angerer und Christine Meindl-Edenstrasser.

Die zwei Tirolerinnen sind die ersten zertifizierten Master Business Coaches in Österreich, die ihre Ausbildung bei Petra Bock in Berlin erfolgreich abgeschlossen haben. Ihre Leistungen bieten die Beiden jetzt in eigenen Büros in Österreich an.

Dr. Petra Bock zählt zu den Top Coaches in Deutschland, ist mehrfache Bestsellerautorin und Gewinnerin des Coaching Awards 2012. Ihr neuestes Buch "Mindfuck (R) - wie wir uns selbst sabotieren und was wir dagegen tun können" stürmt die internationalen Bestsellerlisten.

"Coaching ist die Fähigkeit gute Fragen zu stellen, Perspektivenwechseln anzuregen und die neuen Erkenntnisse erfolgreich einzusetzen", meint Michaela Angerer auf die Frage, was den Business Coaching bedeutet. "Coaching führt Privatpersonen, Manager und Unternehmen in neue Lösungsräume und gesteigertes Potential", weiß Meindl-Edenstrasser.

Coaching kommt aus dem Sport - daher ist die Haltung des Coaches eine, die Mut macht, die taktisch unterstützt und betreut. Varianten, Optionen und Spielzüge des Denkens werden dabei genauso herausgearbeitet wie das Umsetzen der Berufsziele durch fachspezifische Modelle.

Coaching ist eine effektive und zeitgeistige Methode für die persönliche und berufliche Entwicklung.

Personen, die Coaching erhielten, zeigen laut einer jüngst veröffentlichten Studie der Karl Franzens Universität Graz mit jeweils mehr als sechs Prozent mehr mentale Stärke und eine höhere persönliche Zielorientierung als die Kontrollgruppe. Sie leiden um 25 Prozent weniger unter körperlichen Beschwerden, sind um fast 37 Prozent zufriedener. Der Faktor "wirtschaftlicher Zielerreichungsgrad" - gemeint sind hier die persönlichen Zielanalysen - ist in der Experimentalgruppe um 61 Prozent erhöht. Die Coaches unterstützen die Teilnehmer der Experimentalgruppe etwa darin, eigene Ziele zu definieren und konsequent zu verfolgen, den Selbstwert zu erhöhen, Nein-Sagen zu lernen und das Zeit- und Stressmanagement zu verbessern.

Die Master Coaches sind außerdem befähigt den "Mindfuck (R) Ansatz", Potenzialentfaltung im 21. Jahrhundert - in ihr Coachingprogramm einzubauen.

Die beiden Österreicherinnen sind sowohl einzeln als auch gemeinsam für maßgeschneiderte Teamcoachings buchbar.

Nähere Infos unter: www.michaelaangerer.at und www.autonomietraining.at

