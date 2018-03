Feierliche Unterzeichnung der Deklaration des Gesellschaftsklimabündnis im Parlament

Wien (OTS) -



AVISO: Fototermin am 19. April 2013, 10.45 Uhr in der Säulenhalle des

Parlaments



Hinweise zur Anmeldung:

Wir ersuchen die KollegInnen der Presse, die verbindliche Teilnahme

per E-Mail an veranstaltungen11 @ parlament.gv.at zu senden oder den

Presseausweis mitzubringen.



Datum: 19.4.2013, um 10:45 Uhr



Ort:

in der Säulenhalle des Parlaments

Doktor-Karl-Renner-Ring 3, 1010 Wien



