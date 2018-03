Sitzung der NÖ Landesregierung

St. Pölten (OTS/NLK) - Die NÖ Landesregierung hat unter Vorsitz von Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll u. a. folgende Beschlüsse gefasst:

Die Interspot Film GmbH erhält zur Herstellung des Dokumentarfilms "Rund um den Ötscher" einen Finanzierungsbeitrag von 100.000 Euro.

Der Dokumentarfilm "Sarajevo - Das Attentat" der Power of Earth TV & Film ProduktionsgesmbH wird mit einem Finanzierungsbeitrag in der Höhe von 150.000 Euro unterstützt.

Die Satel Fernseh- und Filmproduktions GesmbH erhält für die Herstellung der 9. Staffel der TV-Serie "SOKO Donau" einen Finanzierungsbeitrag in der Höhe von 240.000 Euro.

Zur Förderung des Einkaufens in Stadtzentren (NAFES) wurde für drei Projekte ein Landesbeitrag von insgesamt rund 238.166,70 Euro genehmigt.

Weiters wurde dem Studentenunterstützungsverein Akademikerhilfe für dringend notwendige Reparaturen und Ersatzanschaffungen in den Studentenheimen in Wien, Graz, Linz, Innsbruck und Leoben, in denen auch niederösterreichische Studenten untergebracht sind, eine weitere Subvention aus Landesmitteln in der Höhe von 100.000 gewährt.

Dem NÖ Abfallwirtschaftsverein wurde für die gemeinsame Abfallvermeidungsaktion des Landes Niederösterreich, der NÖ Abfallverbände und des NÖ Abfallwirtschaftsvereines eine nicht rückzahlbare Beihilfe in der Höhe von 126.000 Euro gewährt.

Rückfragen & Kontakt:

Niederösterreichische Landesregierung

Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Pressedienst

Tel.: 02742/9005-12172

www.noe.gv.at/nlk