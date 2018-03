ASFINAG: 1.000 ASFINAG-Mitarbeiter im "Autobahn-Frühjahrsputz"

Saubere Autobahnen und Schnellstraßen für mehr Sicherheit und Komfort

Wien (OTS) - Vor Beginn der Sommerzeit setzt die ASFINAG jedes Jahr einen besonderen Schwerpunkt bei der Säuberung von Straßen und Tunnel. Eine wichtige Maßnahme sind dabei die sogenannten Tunnelwäschen für mehr Verkehrssicherheit. Insgesamt werden derzeit österreichweit auf rund 350 Kilometer die Tunnelwände gereinigt -dadurch wird die Helligkeit durch mehr Lichtreflexion maßgeblich erhöht und die Sicherheitseinrichtungen besser sichtbar. Doch mit einmal Putzen ist es mit der Sauberkeit nicht getan. "Insgesamt muss die ASFINAG jährlich rund acht Millionen Euro für die Müllsammlung und Entsorgung auf Autobahnen aufbringen", erläutert Josef Fiala, Geschäftsführer der ASFINAG Service GmbH.

Die jährlich anfallenden Kosten beziehen sich dabei ausschließlich auf sogenannte Littering-Abfälle. Also auf jenen Müll, der achtlos insbesondere auf Rastplätzen und entlang von Auf- und Abfahrten weggeworfen wird. Von Unmengen an Plastikmüll bis hin zu alten Autoreifen oder sogar Kühlschränken reicht die Ausbeute der Säuberungsmaßnahmen. Fiala: "In der letzten Saison sind dabei auf Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen an die 6.600 Tonnen Müll angefallen, der fachmännisch entsorgt werden muss." Rund 1.500 Tonnen davon müssen händisch eingesammelt werden.

Reinigungsarbeiten im ASFINAG-Netz werden von den 43 ASFINAG-Autobahnmeistereien in Österreich grundsätzlich über das ganze Jahr durchgeführt. Zwei Mal jährlich setzt die ASFINAG jedoch Schwerpunkte für mehr Sauberkeit. So werden vor allem nach der kalten Jahreszeit die 2.178 Kilometer Autobahnen und Schnellstraßen und rund 200 Parkplätze sehr intensiv von allen Spuren des Winters wie etwa Streusalz gesäubert. Auch der Gras- und Grünschnitt zählt zu den laufenden Wartungsarbeiten der Autobahnmeistereien entlang des Netzes. Dabei werden pro Jahr mehrere 1.000 Kubikmeter Ast- und Strauchwerk sinnvoll wieder verwertet. Zum einen werden diese zum Beheizen der Meisterei-Gebäude genutzt und zum anderen stofflich (Pressspannplatten usw.) weiterverwertet.

Rückfragen & Kontakt:

Alexandra Vucsina-Valla

AUTOBAHNEN- UND SCHNELLSTRASSEN-

FINANZIERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT

Pressesprecherin für Wien, NÖ, Bgld

TEL: +43(0)50 108 17825

MOB: +43 664 60108 17825