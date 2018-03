"Die große Chance" neu: Castingstart für ORF-Herbstevent im Mai

Neues Moderationsteam: Alice Tumler und Andi Knoll präsentieren die ORF-eins-Talentshow

Wien (OTS) - Österreichs Talente bekommen wieder "Die große Chance"! Am Freitag, dem 13. September 2013, startet ORF eins mit der dritten Staffel der ORF-Erfolgsshow. Die landesweite Talentsuche beginnt bereits am 25. Mai. Die Castingtour macht Station in Wien (25. und 26. Mai), Innsbruck (1. Juni), Linz (2. Juni) und Graz (8. Juni). Gesucht werden Frauen, Männer und Kinder (ab zehn Jahren) mit besonderen Talenten - ob Sänger, Akrobaten, Zauberer, Artisten, Musiker oder all jene, die über ein einzigartige Begabung verfügen, sind auf der "großen Chance"-Bühne willkommen. Bis zu 300 Kandidatinnen und Kandidaten schaffen den Sprung von den Castings in die zweite Runde: Aufgeteilt auf fünf Castingshows - ab 13. September in ORF eins - gilt es für sie dann Jury und Publikum von ihrem Talent zu überzeugen, um sich einen Platz in den Liveshows zu sichern und der Chance auf 100.000 Euro einen Schritt näher zu kommen. Das Finale der dritten Staffel von "Die große Chance" findet im November 2013 in ORF eins statt.

Alice Tumler und Andi Knoll sind das neue Moderationsteam

Durch die Casting- und Liveshows führt neben Ö3- und ORF-eins-Moderator Andi Knoll erstmals Alice Tumler. Gemeinsam begleiten sie die Kandidatinnen und Kandidaten durch "Die große Chance".

International und weltoffen - diese Eigenschaften wurden der 34-jährigen Alice Tumler bereits in die Wiege gelegt: Als Tochter eines österreichischen Vaters mit slowenisch-italienischer Abstammung und einer französischen Mutter aus Martinique, kam sie in Innsbruck zur Welt. Im Alter von 19 Jahren zog sie nach London, wo sie Journalismus, Medien und Soziologie studierte. Nach Abschluss des Studiums ging es weiter nach Paris, wo sie beim renommierten Cours Florent an Theaterkursen teilnahm. Es folgten Aufenthalte in Italien und auf den Antillen, wo sie unter anderem eine tägliche Radiosendung moderierte.

Alice Tumler: "Ich habe mich riesig über das Angebot gefreut und sofort zugesagt!" und über "Die große Chance" weiter: "Ich finde es toll, dass ganz einfach jeder zeigen kann, was er drauf hat, und es sich nicht um eine weitere Sendung handelt, in der nur gesungen wird. Die Leute haben die verrücktesten und verstecktesten Talente. Ich glaube, dass ich bei den Vorausscheidungen täglich staunen werde."

ORF-Fernsehdirektorin Mag. Kathrin Zechner: "Ich freue mich, dass wir im Herbst wieder eine Familienshow in Top-Qualität, unterhaltend, inspirierend und mit den unterschiedlichsten Talenten, die Österreich hat, präsentieren können. Ab sofort suchen wir wieder die besten Talente des Landes - von charismatischen Bühnenprofis, die das Publikum überraschen, bis zu beeindruckenden Rohdiamanten, die erstmals ihre 'große Chance' nutzen und im Bühnenlicht strahlen. Mit Alice Tumler präsentiert neben Andi Knoll ein ganz neues Gesicht unser Showevent, über das ich mich besonders freue - eine junge, weltgewandte Topmoderatorin, die von Innsbruck aus eine tolle Karriere zwischen Frankreich und Südafrika hingelegt hat und die wir nun für 'Die große Chance' nach Österreich holen - ganz nach dem Motto: Die Welt ist voller heimischer Talente! Also: Let the search begin!"

Alice Tumlers TV-Karriere begann 2004 zunächst beim französischen Musiksender TraceTV sowie dem Dokumentar- und Reisesender VOYAGE -erstes großes Highlight war die Moderation der "KORA All African Music Awards" in Südafrika, eines der größten panafrikanischen Musikevents. Nach weiteren längeren Aufenthalten in Asien und Südamerika wird Tumler von ARTE für die dreisprachige Musiksendung "ONE SHOT NOT" engagiert, die sie vier Jahre lang gemeinsam mit Manu Katché moderiert. 2010 verwirklicht Alice mit "THALASSA" ihren Traum einer Reisesendung auf France 3. Zurzeit präsentiert sie unter anderem "ARTE Lounge", ein weiteres Livemusikformat, sowie Musikfestivals und Liveshows auf ARTE, arbeitet an ihrer eigenen Reisesendung und taucht bald in China in einem Buch über das Leben in Paris auf.

Castingstart am 25. Mai

Am 25. Mai 2013 startet ORF eins die österreichweite Castingtour. Bewerberinnen und Bewerber können sich ab sofort im Internet unter http://diegrossechance.ORF.at anmelden. Egal ob Amateure, Semiprofis oder Vollprofis, jeder ab zehn Jahren ist willkommen. Einzige Voraussetzung: Der Auftritt muss auf einer Theaterbühne stattfinden können und darf nicht länger als drei Minuten dauern.

Die Termine:

Wien (25. und 26. Mai)

Filmstadt Rosenhügel

Speisinger Straße 121-127

1130 Wien

Innsbruck (1. Juni)

HTL Bau und Design

Trenkwalderstraße 2

6020 Innsbruck

Linz (2. Juni)

Neues Rathaus Linz

Hauptstraße 1-5

4040 Linz

Graz (8. Juni)

HTBLVA Graz - Ortweinschule

Körösistraße 157

8010 Graz

