STOXX startet in zusammenarbeit mit Eurex Repo neue GC Pooling-Indexfamilie

STOXX Limited, der marktführende Anbieter für innovative und verlässliche globale Indexkonzepte, und Eurex Repo, führender Anbieter für Finanzierungen im besicherten Geldmarkt haben die Einführung der neuen STOXX GC Pooling-Indexfamilie bekannt gegeben, die auch die bestehenden, bislang von der Deutschen Börse berechneten GC Pooling-Indizes einschliesst. Die STOXX GC Pooling-Indizes basieren auf Transaktionen, die am besicherten Geldmarkt Eurex Repo GC Pooling stattfinden. Als Teil der Indexfamilie werden ebenfalls zwei Finanzierungssätze ermittelt, die sich aus der täglichen Liquidität des besicherten Interbankenmarktes in der Eurozone berechnen.

Die STOXX GC Pooling-Indizes sollen eine transparente, regelbasierte Alternative zu den derzeitigen Benchmarks im unbesicherten Interbankenmarkt wie dem LIBOR und EURIBOR/EONIA bieten. Sie dienen als Vergleichsindex für den Geldmarkt sowie als Basis für Finanzprodukte. Die STOXX GC Pooling-Indexfamilie wird nach Handelsschluss (MEZ) in Euro berechnet.

"In Anbetracht des jüngsten LIBOR-Skandals sind Marktteilnehmer und Aufsichtsbehörden weltweit auf der Suche nach einem transparenten, regelbasierten und zuverlässigen Indikator für den Interbankenmarkt, welcher auf realen Transaktionen basiert", sagte Hartmut Graf, CEO von STOXX Limited. "Das Handelsvolumen am Geldmarkt hat sich in den letzten Jahren in signifikantem Umfang von den unbesicherten in die besicherten Märkte verschoben. STOXX und Eurex Repo haben daher gemeinsam die STOXX GC Pooling-Indizes entwickelt. Diese basieren auf täglichen Transaktionen am regulierten und besicherten GC Pooling-Markt. Diese innovativen Indizes können dazu beitragen, das Vertrauen in Referenzzinssätze wieder zu erhöhen".

"Unser GC Pooling-Markt ist ein regulierter, anonymer, zentral verrechneter und elektronischer Marktplatz mit einem durchschnittlich ausstehenden Volumen von mehr als 150 Mrd. EUR. Mit dieser neuen Indexfamilie auf Basis von GC Pooling-Transaktionen bieten wir transparente Benchmarks an, wie sie von Marktteilnehmern, Aufsichtsbehörden und Zentralbanken gewünscht werden. Die Indizes erfüllen beispielsweise wichtige Kriterien, die von der im März 2013 durch das Economic Consultative Committee eingerichteten Arbeitsgruppe der 13 Zentralbanken formuliert wurden, unter anderem reale Transaktionen als Grundlage sowie klare und bindende Regeln", ergänzte Marcel Naas, Geschäftsführer der Eurex Repo.

Der Eurex Repo GC Pooling-Markt wird als Indexuniversum für die neuen Indizes genutzt, d.h. STOXX verwendet Handelsdaten basierend auf täglichen Transaktionen und verbindlichen Quotierungen.

Die Indizes basieren auf zwei standardisierten Wertpapierkörben (Baskets), die am GC Pooling-Markt angeboten werden: den ECB Basket und den ECB EXTended Basket. Folgende standardisierte Laufzeiten werden für jeden Basket berechnet: OverNight (ON), TomNext (TN) und SpotNext (SN). Jeder Index existiert in zwei Versionen: als volumengewichteter Durchschnitt und als Gesamtvolumen. Dieser Ansatz steht in Einklang mit dem Vorschlag der Zentralbanken, Referenzzinssätze auf Basis kurzfristiger Transaktionen wie Repogeschäften zu verwenden. Weitere Indizes, welche die gesamte Renditekurve abbilden, sollen kurzfristig eingeführt werden.

Darüber hinaus werden zwei Finanzierungssätze berechnet: Der STOXX GC Pooling EUR Funding Rate liegen breit definierte GC Pooling-Baskets einschliesslich weiterverwertbarer , geeigneter Wertpapiere mit unmittelbaren Refinanzierungsmöglichkeiten im Rahmen der Offenmarktgeschäfte der EZB/Bundesbank zugrunde. Das STOXX GC Pooling EUR Funding Rate Volume beruht auf standardisierten besicherten Finanzierungen. Mit einem durchschnittlichen, täglichen Handelsvolumen von über 20 Mrd. EUR ist das STOXX GC Pooling EUR Funding Rate Volume mit unbesicherten Interbankenmarkt-Benchmarks wie dem EONIA vergleichbar.

Folgende Indizes und Finanzierungsätze stehen zur Verfügung:

STOXX GC Pooling EUR ON Index (neuer Name)

STOXX GC Pooling EUR ON Index Volume (neuer Name)

STOXX GC Pooling EUR Extended ON Index (neuer Name)

STOXX GC Pooling EUR Extended ON Index Volume (neuer Name)

STOXX GC Pooling EUR TN Index

STOXX GC Pooling EUR TN Index Volume

STOXX GC Pooling EUR Extended TN Index

STOXX GC Pooling EUR Extended TN Index Volume

STOXX GC Pooling EUR SN Index

STOXX GC Pooling EUR SN Index Volume

STOXX GC Pooling EUR Extended SN Index

STOXX GC Pooling EUR Extended SN Index Volume

STOXX GC Pooling EUR Funding Rate

STOXX GC Pooling EUR Funding Rate Volume

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.stoxx.com.

