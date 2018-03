Große Produktionsmengen und hohe Qualität sichern Marktanteile

(PRN) - - Deutscher Kunde entscheidet sich erneut für Umrichter von Sungrow

München (ots/PRNewswire) - Sungrow, der größte Hersteller von Solarwechselrichtern in Asien, gab kürzlich bekannt, dass das Unternehmen Blessing & Feucht aus Deutschland in Anbetracht der hervorragenden Ertragsleistung und Zuverlässigkeit, die die Umrichter von Sungrow in einer Fotovoltaikanlage in Blasihofe unter Beweis gestellt haben, erneut Umrichter des Unternehmens vom Typ SG15KTL verwenden möchte.

Das Projekt, das sich in Blasihofe bei Stuttgart befindet, wurde mit Komponenten von Blessing & Feucht gebaut, die über Krannich Solar, eine der größten Vertriebsgesellschaften für Fotovoltaiksysteme weltweit und Partner von Sungrow, bezogen wurden, und wird auch mit ihnen betrieben. Krannich Solar hat die dreiphasigen Strangwechselrichter vom Typ SG15KTL von Sungrow empfohlen, weil sie außerordentlich effizient (Photon-Testergebnis "sehr gut") und mit gerade einmal 50 kg sehr leicht sind.

Die SG15KTL-Umrichter haben, seit die Anlage im November 2011 ans Netz gegangen ist, sicher funktioniert. Ihre hohe Zuverlässigkeit und die großen Strommengen, die mit ihnen erzeugt werden, werden von Blessing & Feucht sehr geschätzt. "Wir brauchen Umrichter von hoher Qualität mit einer hervorragenden Leistung, und die Umrichter von Sungrow funktionieren sehr gut. Der zuverlässige Betrieb und die hohe erzeugte Strommenge im Jahr 2012 beweisen eindeutig, dass Sungrow zu den führenden Unternehmen in der Branche gehört", so Blessing & Feucht. "Es überrascht nicht, dass das Photon-Testlabor sie mit der Note "sehr gut" bewertet. Wir freuen uns, dass wir im Dezember 2012 die Entscheidung getroffen haben, Umrichter von Sungrow in unserer neuen Reithalle einzusetzen."

"Im Laufe der Zusammenarbeit mit unserem Vertriebspartner und dem Eigentümer der Anlage hat Sungrow unsere Fähigkeiten unter Beweis gestellt, preiswerte Solarumrichter zu produzieren, die dennoch mit ihrer hervorragenden Funktionsweise alle Anforderungen erfüllen. Die Umrichter von Sungrow werden von immer mehr Kunden anerkannt und akzeptiert. Sie setzen unsere Umrichter gern auch in neuen Projekten wieder ein", erklärt Sungrow-Vizepräsident Raymond Wong.

Informationen zu Krannich

Krannich Solar wurde 1995 gegründet und bietet alles rund um die Solarenergiebranche an - die Triebfeder der Energiewende.

Mit 22 Standorten weltweit und mehr als 330 Mitarbeitern ist Krannich Solar einer der führenden Systemanbieter in der europäischen Fotovoltaikbranche.

Informationen zu Sungrow

Sungrow Power Supply Co., Ltd. wurde 1997 gegründet und entwickelt Energieversorgungsanlagen für erneuerbare Energien. Das Unternehmen besitzt Repräsentanzen und Zweigstellen in Deutschland, Kanada, Australien und weiteren Ländern.

Sungrow wurde von der IHS als weltweit fünftgrößter Hersteller von Solarumrichtern anerkannt und verfügt über eine globale Installationskapazität von mehr als 3000 MW.

