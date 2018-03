TIERWELT live: Das neue Magazin der Macher von "Expeditionen ins Tierreich" ab 19. April im Handel

Hamburg (ots) - Vierteljährliche Erscheinungsweise / Copypreis: 4,50 Euro / Auch als eMagazine erhältlich / Online unter www.tierweltlive.de

Am Freitag erscheint erstmals die neue Zeitschrift TIERWELT live. INSPIRING NETWORK verlegt das Wildtier- und Naturmagazin im Auftrag der Doclights GmbH - den Machern der erfolgreichen NDR-Reihe "Expeditionen ins Tierreich". Kooperationspartner ist die renommierte Heinz Sielmann Stiftung. Der Publikumstitel spricht Natur- und Tierfans jeden Alters an. Das 100-seitige gebundene Heft erscheint künftig regelmäßig alle drei Monate - jeweils freitags - zu einem Copypreis von 4,50 Euro. Die Druckauflage beträgt 120.000 Exemplare. TIERWELT live ist bereits ab der ersten Ausgabe auch als eMagazine für 3,59 Euro über den iTunes-Store und Google Play erhältlich.

Herausgeber von TIERWELT live ist Jörn Röver, Geschäftsführer der Doclights. Das Entwicklungsteam um Chefredakteur Andreas Möller und Art Direktorin Nicole Vansteenkiste wird weiterhin im Auftrag des Verlags INSPIRING NETWORK die inhaltliche und grafische Ausrichtung der neuen Zeitschrift verantworten. Der Hamburger Verlag INSPIRING NETWORK, der u. a. die Magazine EMOTION und HOHE LUFT herausgibt, übernimmt alle verlegerischen Aufgaben: Redaktion, Vermarktung, Marketing und Vertrieb.

"TIERWELT live weckt Verständnis und Begeisterung für die reiche Natur unserer Heimat und die Wunder der fernen Tierwelt. Das Heft macht Lust, in die Natur zu gehen. Damit knüpfen wir an die Tradition von 'Expeditionen ins Tierreich' an und setzen durch die Kombination von eindrucksvollen Bildstrecken, bewegenden Reportagen und Engagement für die heimische Tier- und Pflanzenwelt einen neuen Impuls", sagt INSPIRING NETWORK-Entwicklungschefredakteur Andreas Möller.

Titelthema der ersten Ausgabe ist "Serengeti hautnah". Im großen 30-seitigen "Extra" geht es um das grüne Wunder Wald, im Promi-Interview spricht Schauspieler Axel Prahl in der Erstausgabe exklusiv über seine Beziehung zum Meer. Feste Heftrubriken sind u. a. "Beim Dreh dabei - Teams berichten aus aller Welt", "Wir tun was" sowie "Fragen ans Tierreich", um die Leser aktiv einzubinden. Michael Beier, geschäftsführender Vorstand der Heinz Sielmann Stiftung: " Das verstärkt unser auf private Spenden basierendes Engagement für den Naturschutz, für den Erhalt der biologischen Vielfalt." Mehr zu den Mitmach-Aktionen, Videos und Aktuelles gibt es ab dem 19. April auch online unter www.tierweltlive.de.

"Wir sind überzeugt, dass TIERWELT live nicht nur die Fans unseres TV-Formats begeistert, sondern alle, die hochwertigen Magazinjournalismus und Tier- und Naturfotografie lieben", so Jörn Röver, Geschäftsführer der Doclights. "Das Heft greift auf die Erfahrung von 50 Jahren 'Expeditionen ins Tierreich' und auf das weltweite Netzwerk an Tierfilmern, Wissenschaftlern und prominenten Gastautoren zurück. Das ist sicher eine der großen Stärken gegenüber den Wettbewerbern. Dennoch ist TIERWELT live kein reines Begleitmedium zur Sendung, sondern profitiert von der eigenständigen Print-Redaktion. Bereits in der Entwicklungsphase hat sich gezeigt, dass wir mit INSPIRING NETWORK den richtigen Partner für das ambitionierte Projekt gefunden haben. Wir freuen uns sehr auf die weitere Zusammenarbeit."

Die Vermarktung verantwortet INSPIRING NETWORK-Sales Director Wencke von der Heydt. Anzeigenschluss für Ausgabe 2/2013, die am 21. Juni erscheint, ist der 20. Mai. Ansprechpartnerin ist Katarzyna Mamrot unter k.mamrot @ inspiring-network.com. Ebenso wie die Erstausgabe werden alle Hefte in 2013 durch aufmerksamkeitsstarke PoS-Werbemaßnahmen begleitet. TIERWELT live wird vom DPV vertrieben.

Mehr zum Heft, den Machern und der Entstehung in den Redaktionsräumen in Hamburg-Hoheluft unter

http://www.youtube.com/watch?v=rL9r-01k3Es&feature=youtu.be

INSPIRING NETWORK GmbH & Co. KG verlegt das Frauenmagazin EMOTION und

die Philosophie-Zeitschrift HOHE LUFT sowie die entsprechenden

Online-Angebote EMOTION.DE und HOHELUFT-MAGAZIN.DE. Außerdem gehört

das Weiterbildungsangebot von EMOTION.Coaching zum Verlagsangebot.

Eine dritte Säule bildet die Corporate-Publishing-Sparte von

INSPIRING NETWORK, die individuelle Kommunikationskonzepte für Kunden

umsetzt.

INSPIRING NETWORK wurde im November 2009 gegründet, Verlagssitz ist

Hamburg. Geschäftsführerinnen und Gesellschafterinnen sind Dr.

Katarzyna Mol-Wolf (Vorsitzende) und Anke Rippert. Weiterer

Gesellschafter ist Thomas Rippert.



Die Doclights GmbH ist ein Tochterunternehmen von Studio Hamburg

Produktion Gruppe und ZDF Enterprises mit Firmensitz in Hamburg.

Neben Tierfilmen für NDR, ARD, Arte, National Geographic u.v.a.

produziert die Doclights auch die ARD-Zooreihe "Leopard, Seebär und

Co", Dokumentationen mit Markus Lanz sowie verschiedene Factual

Entertainment Formate. Seit 2011 gehören auch Naturfilme fürs Kino

zum Portfolio: "Russland", "Serengeti", "Das grüne Wunder - Unser

Wald" und aktuell "Die Nordsee - Unser Meer". Geschäftsführer der

Doclights GmbH sind Jörn Röver, Michaela Hummel und Andreas

Knoblauch.



Die Heinz Sielmann Stiftung wurde 1994 von dem renommierten

Tierfilmer Heinz Sielmann und seiner Frau Inge gegründet. Sie

verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke und betreibt und

unterstützt eine Vielzahl von Arten- und Naturschutzprojekten in ganz

Deutschland.