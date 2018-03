Bezirksmuseum 18: Musik-Nachmittag "Haydn am Klavier"

Wien (OTS) - Am Donnerstag, 18. April, findet das 32. Konzert der beliebten Reihe "Währinger Musiksalon" in den Räumen des Bezirksmuseums Währing (18., Währinger Straße 124) statt. Die Veranstaltung hat den Titel "Haydn am Klavier" und es ertönen ausgesuchte Werke des Tondichters Joseph Haydn (1732 - 1809), darunter die "4. Londoner Sinfonie" in einer Bearbeitung von Johann Peter Salomon. Die "Haydn-Kumpaney" spielt bei diesem erbaulichen Konzert in einer erweiterten Besetzung mit sieben Musikern. Um 17.00 Uhr beginnt das Kammermusik-Vergnügen. Der Eintritt ist gratis. Das Publikum wird um Platz-Reservierungen unter den Telefonnummern 0699/174 377 07 sowie 02236/677 283 ersucht. Auch per E-Mail können sich Musikliebhaber anmelden: guenter.geber @ schule.at.

Zweiter Auftritt im Festsaal des "Währinger Rathauses"

Die Künstler bringen das fein arrangierte Programm "Haydn am Klavier" am Freitag, 19. April, erneut zu Gehör. Um 17.00 Uhr ergreifen die ambitionierten Amateur-Musiker ihre Instrumente. An dem Tag dient der Festsaal im "Währinger Rathaus" (Eingang durch das Museum) als Veranstaltungsort. Der Zutritt ist frei. Aus organisatorischen Gründen bitten die ehrenamtlich tätigen Veranstalter um Voranmeldungen (Telefon 0699/174 377 07). Die Musik-Nachmittage mit Michael Losen (Querflöte), Birgit Punczi (Violine), Günter Geber (Violine), Richard Klemencic (Viola), Hans Seidel (Viola), Hedy Prokesch (Violoncello) sowie Keiko Geber (Klavier) werden seitens des Bezirkes unterstützt. Wer mehr Informationen möchte, kontaktiert Museumsleiterin Doris Weis unter der Rufnummer 4000/18 127 (tlw. Anrufbeantworter) oder per E-Mail: bm1180 @ bezirksmuseum.at.

o Allgemeine Informationen: Bezirksmuseum Währing: www.bezirksmuseum.at

