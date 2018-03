Algeco Scotsman setzt auf Zentral- und Osteuropa / Der weltweit führende Experte für modulare Raumsysteme steuert weitere Expansion an

Algeco Scotsman, weltweit die Nummer eins im Bereich modularer Raumsysteme und sicherer Lagerlösungen, expandiert und baut sein Geschäftsmodell weiter aus. Mit der Ernennung von Angèle Brucker Anfang des Jahres zur Präsidentin der strategischen Geschäftseinheit Zentral- und Osteuropa stellte die Unternehmensgruppe wichtige Weichen für die Expansion. Ein weiterer Schachzug war Ende Februar die Übernahme von Target Logistics, einem führenden amerikanischen Anbieter von schlüsselfertigen, mobilen Personalunterkünften.

"Durch das Produktportfolio und die Dienstleistungen von Target Logistics ergeben sich für uns vor allem in Osteuropa gute Wachstumschancen. Der Energie- und Rohstoffsektor entwickelt sich sehr dynamisch und unsere Personalunterkünfte eignen sich auch für extreme klimatische Bedingungen. Wir rechnen in diesem Segment in den nächsten Jahren mit zweistelligen Wachstumsraten und möchten das derzeitige Bettenportfolio in drei bis fünf Jahren mehr als verdoppeln", ist Angèle Brucker überzeugt.

Mehr Verantwortung für Angèle Brucker

Von ihrem Büro in Kehl/Deutschland aus steuert die studierte Betriebswirtschaftlerin seit Januar die strategischen und operativen Geschäfte von insgesamt 16 Ländern (Deutschland, Österreich, Schweiz, Slowenien, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Polen, Ukraine, Russland, Finnland, Schweden). In ihrer neuen Funktion berichtet sie direkt an Jean-Marc Germain, Chief Executive Officer der gesamten Algeco-Scotsman-Gruppe. "Wir sind der Überzeugung, dass Angèle Brucker die erforderliche internationale Geschäfts- und Betriebserfahrung in Verbindung mit Branchenkenntnis mitbringt, um weitere Marktanteile zu gewinnen und unser Team in dieser Region effizient zu führen", betont Jean-Marc Germain. Angèle Brucker, die seit 1996 bei Algeco beschäftigt ist, war zuletzt Geschäftsführerin Zentraleuropa. In ihrer neuen Funktion verantwortet sie einen Umsatz von 160 Millionen Euro und 720 Mitarbeiter.

Vielseitiges Produktportfolio, Innovation und Kundennähe

Neben dem Energie- und Rohstoffsektor versprechen sowohl die klassischen Mietsysteme für den temporären Bedarf als auch der Modulbau hohe Wachstumsraten. In Deutschland werden aktuell Kindergärten als Interimslösung, aber auch als permanente Modulbauten stark nachgefragt. Allein im Kita-Bereich erzielte Algeco 2012 ein Wachstum von 60 Prozent.

Aus Systemen von Algeco entstehen Büro- und Verwaltungsbauten, Banken, Kindergärten und Schulen oder Ausstellungs- und Lagerräume. Das Programm reicht von funktionalen, kostengünstigen Raumelementen bis zu premium- und designorientierten Lösungen. Umfassende, 360°-Serviceleistungen wie Beratung in allen Projektphasen, Finanzierung, komplexe IT-, Kommunikations- und Sicherheitstechnik oder Gebäudemanagement runden das Portfolio ab. Garant für den anhaltenden Erfolg sind permanente Innovationen, aber auch eine hohe Service- und Kundenorientierung. An dieser Philosophie möchte Angèle Brucker weiterhin festhalten und sie verstärkt in ihre neuen Länder tragen.

Über Algeco Scotsman

Die Gruppe ist mit einem Jahresumsatz von 1,7 Milliarden USD ein weltweit führender Serviceanbieter und Experte für modulare Raumsysteme, sichere Lagerlösungen und mobile Personalunterkünfte. Die Algeco Scotsmann Gruppe ist mit insgesamt 5.600 Mitarbeitern und 70.000 Kunden in 37 Ländern weltweiter Marktführer und Komplett-Baudienstleister im Bereich mobiler Raumlösungen. Algeco ist bereits seit mehr als 50 Jahren am Markt präsent und verfügt mit mehr als 300.000 Raumeinheiten über die größte Flotte weltweit.

