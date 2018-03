Lutz Neugebauer wechselt zur TÜV TRUST IT GmbH

Ab sofort verstärkt Lutz Neugebauer den neu geschaffenen Bereich Informationswertsicherung der TÜV TRUST IT GmbH

Köln/Wien (OTS) - Seit dem 2. April 2013 ist Diplom-Wirtschaftsingenieur Lutz Neugebauer im Beratungsfeld "Informationswertsicherung" für die TÜV TRUST IT GmbH Unternehmensgruppe TÜV AUSTRIA tätig. Die TÜV TRUST IT GmbH baut hierdurch ihr Angebot verschiedener Beratungsleistungen speziell an das Top-Management von Groß- und Mittelstandskunden sowie des öffentlichen Bereiches weiter strategisch aus. Neugebauer wird mit seinem Team Unternehmen dabei unterstützen, die für den Geschäftserfolg wesentlichen Informationen zu ermitteln, ihre realen Werte zu identifizieren und diese angemessen zu schützen. "Seine Tätigkeit bei BITKOM und seine umfassenden Kenntnisse der Anbieter-und Anwenderseite im Bereich der Informationssicherheit stellen eine ideale Ergänzung zu unseren bisherigen Aktivitäten dar", sagt Detlev Henze, Geschäftsführer der TÜV TRUST IT.

Neugebauer leitete seit Herbst 2006 den Kompetenzbereich Sicherheit im Hightech-Verband BITKOM. Schwerpunkte seiner Arbeit waren Sicherheitsmanagement in Unternehmen und Behörden, die Gestaltung sicherer Geschäftsprozesse sowie der Einsatz von Sicherheitstechnologien. Im Rahmen dieser Aufgaben war er u.a. Mit-Initiator der "Allianz für Cybersicherheit" von BSI und BITKOM. Vor seiner Zeit beim BITKOM war Neugebauer seit 1996 in verschiedenen Managementfunktionen für die Fraport AG tätig.

Über die TÜV TRUST IT GmbH Unternehmensgruppe TÜV AUSTRIA

Die TÜV TRUST IT GmbH ist bereits seit vielen Jahren erfolgreich als IT-TÜV tätig und gehört zur Unternehmensgruppe TÜV AUSTRIA. Von ihren Standorten Köln und Wien aus fungiert das Unternehmen als der neutrale, objektive und unabhängige Partner der Wirtschaft. Im Vordergrund stehen dabei die Identifizierung und Bewertung von IT-Risiken. Die Leistungen konzentrieren sich auf die Bereiche Management der Informationssicherheit, Mobile Security, Cloud Security, Sicherheit von Systemen, Applikationen und Rechenzentren, IT-Risikomanagement und IT-Compliance. Weitere Informationen:

