Kommunikation von heute: höher, schneller, weiter

Vienna (ots/PRNewswire) - rocket media communications mit Sitz in Osterreich ist die weltweit erste TV-Kommunikationsagentur. Sie setzt mit einem innovativen Konzept neue Massstabe in der Welt der globalen Kommunikation.

Klicken Sie hier fuer die deutsche Version der Pressemitteilung:

http://www.multivu.com/mnr/60641-rocket-media-communications

Tagtaglich muessen sich Kommunikationsexperten im Dschungel vielfaltiger Kommunikationsmoglichkeiten behaupten, und dabei die richtigen und erfolgsbringenden Entscheidungen treffen. Schlagworte wie diese stehen an der Tagesordnung: Ausgabenminimierung, Zielgruppeneffizienz, Bekanntheitssteigerung, Glaubwuerdigkeit in Krisenzeiten und immer haufiger globale Kommunikation. Doch wie konnen diese hohen Anforderungen erfuellt werden?

Antwort darauf gibt das neuartige Konzept der rocket media communications. In der osterreichischen TV-Kommunikationsagentur werden massgeschneiderte Fernsehformate fuer Unternehmen oder beispielsweise auch Wirtschaftsstandorte entwickelt, und dann dafuer gesorgt, dass diese an nahezu alle Fernsehsender der Welt verteilt werden.

Infotainment ist einer der Bestandteile des Erfolgsrezepts. Wie der Name schon sagt, verbindet es Information und Unterhaltung. Das ist was in der Kreativwerkstatt von rocket media communications feinfuehlig erarbeitet wird. Vielseitige Informationen, strategische Botschaften oder auch Produkte der Auftraggeber werden zu interessanten Geschichten in TV-Dokumentationen, Kurzfilmen oder Nachrichtenformaten verpackt. Die journalistische Aufarbeitung gewahrleistet hohe Glaubwuerdigkeit, wahrend die Verlinkung zu globalen wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Themen internationale Relevanz schafft. Michael Grabner, Geschaftsfuehrer der rocket media communications, nennt es schlicht "Public Relations in bewegten Bildern" und fuegt hinzu: "Ohne dafuer teure Werbezeiten bezahlen zu muessen".

Das Geheimnis der effektiven und preiswerten Offentlichkeitsarbeit liegt darin, dass die fertigen Fernsehformate kostenlos(!) an rund 6.500 TV-Stationen weltweit geliefert werden, was zu enormen Ausstrahlungsquoten fuehrt. Die aufwandige Distribution uebernimmt dabei das vielkopfige interne Vertriebsteam. Zwar tragt der Kunde die Kosten fuer die Produktion und Distribution, erhalt dafuer aber ein garantiertes weltweites oder nach Wunsch auch zielgerichtetes Millionen- oder sogar Milliardenpublikum zu vergleichsweise geringen Ausgaben.

Wirtschafts- und Tourismusregionen sowie internationale Unternehmen haben das Potenzial dieser neuen Werbemoglichkeit erkannt, die selbst Auftraggeber wie die Republik Kasachstan anlockte. Die im Vorfeld der "Asian Winter Games 2011" in Kasachstan produzierten Imagebeitrage und Dokus wurden auf insgesamt 690 TV-Kanalen weltweit gezeigt, darunter BBC, euronews, CNN, Eurosport, Asia News International, Russia Today TV, CCTV und Reuters. Das Ergebnis: 1.600 Sendestunden und 1,4 Milliarden Zuseher.

Wirksam zeigte sich die moderne TV-Kommunikation auch in anderen Bereichen. Im Zuge des kasachischen "Astana Economic Forums" wurde unter Beisein von 12 Nobelpreistragern ueber wichtige Themen der Weltwirtschaft berichtet. Ein weltweites Publikum wurde ebenso mit der Aufklarungsarbeit des so genannten "The Atom Project" erreicht. Mit Ausstrahlung der jahrlichen Engergy Globe Awards werden hunderte Millionen Menschen ueber innovative Energie-, Technologie- und soziale Projekte informiert und inspiriert.

Inspirierend wirkt das Konzept auch im Hinblick auf die erreichten Medienwerte - bis zu dreistelliger Millionenhohe - die selbst mit hohen Werbebudgets oft unerreicht bleiben. 500 Sendestunden und ein Medienwert von 25 Millionen werden von rocket media communications bei jedem Projekt obligatorisch und nachweislich garantiert.

Kein Wunder, dass bei diesem medialen Output auch internationale Unternehmen wie Nokia, Siemens oder LIC China darauf aufmerksam wurden und ihre Unternehmen und Produkte ueber diese neue Art der Kommunikation im internationalen Fernsehen prasentieren.

rocket media communications garantiert, was andere nicht einmal ansatzweise bieten konnen: weltweite Prasenz, globale Aufmerksamkeit fuer multilaterale Themen, eindrucksvolle Medienwerte zu vergleichsweise geringen Kosten, Kommunikation mit Glaubwuerdigkeit und Langzeitwirkung. Ein Konzept fuer alle jene, die mit ihrer Kommunikation raketenhaft hoher, schneller und weiter kommen mochten.

Michael Grabner CEO Rocket Media Kommunikation T: +43-463-287-800-30 E-Mail: office @ rocketmedia.at

Video: http://www.multivu.com/mnr/60641-rocket-media-communications