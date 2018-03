CPhI und PharmaEvolution.com werden die Pharmaindustrie in Monats- und Jahresberichten analysieren

Amsterdam (ots/PRNewswire) - CPhI Worldwide - eine Abteilung von UBM Live - und seine Schwestermarke PharmaEvolution (http://www.pharmaevolution.com) werden Jahres- und Monatsberichte einführen, die sich mit wichtigen Entwicklungen in der weltweiten Pharmaindustrie beschäftigen.

CPhI ist Gastgeber einer Reihe von erfolgreichen und angesehenen pharmazeutischen Konferenzen und Ausstellungen in aller Welt und wird seine langjährige unabhängige Position innerhalb der Branche dafür einsetzen, Entwicklungen zu analysieren, die seine Versammlungsteilnehmer sowie eine Gruppe fachkundiger Berater ausfindig machen. Gemeinsam mit seinem Content-Partner PharmaEvolution, einer neuen Website mit Peer-to-Peer-Netzwerk, wird CPhI entscheidende Themen und Probleme unter die Lupe nehmen und Online-Diskussionen fördern.

Der erste Monatsbericht erscheint im Mai und beschäftigt sich mit Rezeptur und Inhaltsstoffen. Spätere Berichte sollen Themen wie Outsourcing, biopharmazeutische Entwicklung und Fertigung oder Generikaproduktion behandeln.

Der erste Jahresbericht, der die aktuelle Lage der weltweiten Pharmaindustrie zum Inhalt hat, erscheint im September, einen Monat vor der CPhI Worldwide Konferenz, die Mitte Oktober in Frankfurt stattfindet. Er wird Einsichten von Vordenkern aus wichtigen Bereichen der Branche enthalten, aktuelle Vorgehensweisen bewerten, kurz- und langfristige Trends aufzeigen - mitsamt Umfragen unter CPhI-Veranstaltungsteilnehmern - und somit erstmals einen Gesamtüberblick über die Branche aus der Sicht ihrer erfahrensten Führungskräfte bieten.

PharmaEvolution übernimmt die Erstellung der Monatsberichte und die Datenerhebung. Das Gemeinschaftsprojekt mit UBM DeusM ging am 25. Februar an den Start und soll einen unmittelbaren Austausch im Internet zwischen Fachleuten aus den pharmazeutischen Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktion, Lieferkettenmanagement und Qualität vorantreiben. Auf PharmaEvolution haben Brancheninsider Gelegenheit zur Weitergabe von optimalen Geschäftsabläufen, Selbstbewertungstools, technischen Artikeln, Webcasts, Chat und nicht-traditionellen Formaten, die Fachleuten dabei helfen sollen, bessere Ergebnisse zu erzielen und neue und innovativere Herangehensweisen an F&E und Herstellung zu entwickeln. Statt sich auf Artikel von Journalisten zu konzentrieren, präsentiert PharmaEvolution Inhalte aus der Feder von Branchenexperten und Menschen, die in der Industrie tätig sind. Die Website bietet eine sichere Online-Umgebung, in der man sich unter Gleichrangigen über die besten nicht-proprietären Praktiken austauschen, Fehlerquellen ermitteln und Herausforderungen und Probleme offen diskutieren kann.

UBM erkannte den Bedarf an einer Community sowie an einem besseren Zugang zu Analyse und optimalen Geschäftsabläufen in der Pharmaindustrie. "Fachleute aus dem pharmazeutischen Bereich stehen heutzutage unter einem immensen Druck, Entwicklung und Produktion mit geringeren Mitteln effektiver zu gestalten und zugleich die Sicherheit und Qualität der Produkte zu steigern", so Agnes Shanley, Redakteurin von PharmaEvolution.com. "Es besteht ein deutlicher Bedarf an einem besseren Risikomanagement und einer wissenschaftlicheren Herangehensweise an Qualitätssicherung und -kontrolle."

CPhI hat vor, optimale Geschäftsabläufe für die globale Pharmaindustrie zu definieren und zu verbreiten, indem es seine Inhalte durch die neue Partnerschaft diversifiziert und sich den Bereichen Branchenforschung und -analyse widmet.

"CPhI und PharmaEvolution haben diese Initiativen eingeführt, um die Verbreitung unschätzbarer Fachkenntnisse zu fördern und der Pharmaindustrie dabei zu helfen, mit den systemischen und makroökonomischen Veränderungen Schritt zu halten", so Andrew Pert, Brand Director von CPhI Brand. "Indem wir die einzigartigen Perspektiven unserer Teilnehmer aus aller Welt erfassen, möchten wir Branchenfachleute und die gesamte Pharmaindustrie dabei unterstützen, sich den Veränderungen anzupassen und weiter zu wachsen. Unsere Branchenberichte werden das Kollektivbewusstsein von CPhI-Ausstellern, -Besuchern und der Pharmabranche als Ganzes analysieren und damit einen ausserordentlich tiefgehenden und scharfsinnigen Blick auf pharmazeutische Trends und die praktischen Lösungen von Morgen werfen."

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: cphi @ ubm.com

Klicken Sie hier, um zu PharmaEvolution zu gelangen:

http://www.pharmaevolution.com

Redaktioneller Hinweis:

Über CPhI

CPhI ist ein Motor für Wachstum und Fortschritt an jedem Punkt der globalen pharmazeutischen Versorgungskette - von der Wirkstoffentdeckung bis hin zu fertigen Darreichungsformen. Durch seine Ausstellungen, Konferenzen und Online-Communitys bringt CPhI Jahr für Jahr mehr als 100.000 Fachleute aus der Pharmaindustrie zusammen, um Kontakte zu knüpfen, Geschäftsmöglichkeiten zu entdecken und den Weltmarkt auszubauen. Seine Leitveranstaltung, CPhI Worldwide, findet in Europa statt. Andere Veranstaltungen in China, Indien, Japan, Südostasien, Russland und Südamerika werden gemeinsam ausgerichtet mit ICSE für Vertragsdienste, P-MEC für Ausrüstung, InnoPack für Verpackung und BioPh für Biopharma. Unter CPhI-Online.com bietet CPhI ein Verzeichnis von Käufern und Händlern und unter PharmaEvolution.com eine weltweite Community mit Nachrichten und Analysen, produziert von UBM Live und Partnern.

Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.cphi.com

Über UBM Live

UBM Live verbindet Menschen und bietet Unternehmen auf fünf Kontinenten die Möglichkeit, neue Geschäfte zu entwickeln, Kunden zu finden, neue Produkte auf den Markt zu bringen, ihre Marken zu bewerben und ihre Märkte zu erweitern. Durch hochwertige Marken wie TFM&A, Internet World, IFSEC, MD&M, CPhI, Cruise Shipping Miami, the Concrete Show und viele andere sind Ausstellungen, Konferenzen, Awards-Programme, Publikationen, Websites sowie Ausbildungs- und Zertifikationsprogramme von UBM Live ein integraler Bestandteil der Vermarktungspläne von Unternehmen aus mehr als zwanzig Branchen.

Über UBM DeusM

UBM DeusM (http://www.deusm.com) ist eine integrierte Vermarktungsgesellschaft im Besitz von UBM plc, die sich dem am schnellsten wachsenden Teil des Online-Verlagswesens widmet: soziale Medien für Unternehmen. Geleitet wird das Unternehmen von Managing Director Stephen Saunders, Min's Marketer of the Year 2010. Er und andere Fachkräfte von UBM DeusM haben in den vergangenen zwei Jahren mehr als 45 erfolgreiche Websites und Online-Communitys programmiert und bereitgestellt. Der Service von UBM DeusM basiert auf einer einzigartigen Plattform namens Community in a Box (CiaB), die ein strukturiertes System bewährter B2B-Best-Practices fürs Web Publishing in Kombination mit einer bahnbrechenden integrierten Multimedia-Publishing-Plattform ("n-Server") verwendet, um Vermarktern die Möglichkeit zu geben, auf schnelle und profitable Weise spezialisierte Communitys für ihre Zielgruppen einzurichten.

Medienanfragen bitte an: Alex Heeley oder Tristan Jervis De Facto Communications Tel.: +44-(0)207-203-6742 E-Mail: a.heeley @ defacto.com / t.jervis @ defacto.com