iWeb tritt der OpenStack Foundation bei und verpflichtet sich dem "Open Cloud"-Standard

Montreal (ots/PRNewswire) - Der kanadische IaaS-Anbieter (Infrastructure as a Service) wird zum Partnerunternehmen und einem der 50 wichtigsten Sponsoren der OpenStack Foundation.

Der in Kanada ansässige führende IaaS-Anbieter iWeb ist der OpenStack(R) Foundation als Unternehmenssponsor mit der Verpflichtung zur Entwicklung von Open-Cloud-Standards und -Technologien beigetreten.

Die OpenStack Foundation unterstützt eine globale Gemeinschaft bestehend aus mehr als 8 800 Mitgliedern von 850 verschiedenen Organisationen aus 114 Ländern und hat sich der Förderung von Entwicklung, Vertrieb und Einsatz von OpenStack Cloud-Software verpflichtet.

"iWeb setzt sich schon seit Langem für offene Technologien ein. OpenStack ist uns eine grosse Hilfe auf dem Weg zum Einsatz unserer neuen Generation an privaten und öffentlichen Clouds. Wir arbeiten mit OpenStack nun schon seit vielen Monaten an der Entwicklung einer leistungsstarken Cloud zusammen. Die vielseitigen Funktionen und die Möglichkeit, sämtliche Elemente an die Bedürfnisse unserer Kunden anzupassen, standen für iWeb an erster Stelle," so der President und COO von iWeb Christian Primeau.

OpenStack wächst weiterhin stark. Das 2010 mithilfe von 25 Unternehmen und ein paar Dutzend Entwicklern gegründete Unternehmen bietet heute einige der meistgenutzten SaaS-Anwendungen und eCommerce-Websites sowie einige de weltweit grössten öffentlichen Clouds an.

Als einer der 50 wichtigsten Sponsoren von OpenStack signalisiert iWeb ein starkes Engagement im Hinblick auf Technologie und Marktpositionierung. Zu den grössten Vorteilen zählen die auf offene Gemeinschaften ausgerichtete Philosophie und das rasante Innovationstempo. iWeb blickt auf eine langjährige Geschichte von Innovationen und zuverlässigen Hosted Solutions zurück.

"Wir freuen uns, iWeb in der OpenStack-Community begrüssen zu dürfen," sagt Jonathan Bryce, Executive Director der OpenStack Foundation. "Der Schwerpunkt von iWeb liegt seit Langem auf der Zuverlässigkeit und dem Engagement für offene Clouds, wovon die gesamte Gemeinschaft sehr profitieren wird. Mit ihrer Hilfe wollen wir die OpenStack-Mission weiter vorantreiben."

Informationen zu OpenStack finden Sie auf http://www.openstack.org.

Über iWeb (http://iweb.com)

iWeb stellt die On-demand-Server und Cloud-Infrastruktur bereit, die es über 20.000 Kunden in mehr als 150 Ländern weltweit ermöglicht, die heutigen Internet-basierten Technologien anzubieten und die Online-Innovationen von Morgen zu entwickeln. Seit 1996 gilt das in Montreal ansässige Unternehmen iWeb im Hinblick auf Leistung und Zuverlässigkeit als einer der weltweit besten Anbieter von Web-Infrastrukturen sowie als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Kanada. Dem unabhängigen Internetforschungsunternehmen Netcraft zufolge zählt iWebs Netzwerk weiterhin zu einem der sichersten der Welt.

