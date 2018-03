Überschrift Dune Group verbessert seine globale Online-Einzelhandelsplattform mit Lösung von Level 3

(PRN) - -- CDN-Services von Level 3 unterstützen Mehrkanalstrategie von führendem Einzelhandelskonzern

London (ots/PRNewswire) - Level 3 Communications, Inc. gab heute bekannt, dass sich die Dune Group, eine große internationale Einzelhandelsgesellschaft, für seine verbesserten CDN-Dienste (Content Delivery Network) entschieden hat, um die Geschwindigkeit und Effizienz ihrer Online-Einzelhandelsplattformen zu steigern und das Wachstum des Unternehmens außerhalb Großbritanniens zu unterstützen.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20111004/LA77008LOGO)



Die Dune Group, ein führender Einzelhändler von Schuhen und Accessoires, nutzt die Site Transformer-Lösung, einen Bestandteil der Level 3 Web Acceleration Suite, um seine OMNI-Channel-Einzelhandelsumgebung zu verbessern. Mit diesen Services wird Dune selbst zu saisonalen Spitzenzeiten ein signifikant erhöhtes Besucheraufkommen auf ihrer Website bewältigen können, ohne dass die hohe Qualität der Kundenerfahrung beeinträchtigt wird.

"Die Kunden stehen mit uns über verschiedene digitale Kanäle in Kontakt, während sie ihre Kaufentscheidungen treffen. Dabei steigt der Online-Verkehr saisonbereinigt um 30 Prozent an und die Onlineverkäufe machen 20 Prozent des gesamten Konzernumsatzes aus", sagte Jamie Ovenden, IT Director der Dune Group. "Die erweiterte CDN-Lösung von Level 3 liefert uns die Kapazität und die Geschwindigkeit, die wir brauchen, um in einer unseres Erachtens marktführenden OMNI-Kanalumgebung für eine hervorragende Kundenerfahrung zu sorgen. Nach unseren Beobachtungen ist unsere Website um etwa 50 Prozent schneller geworden und verfügt nun über die vierfache Kapazität."

Die Dune Group wird Site Transformer von Level 3 einsetzen, um die Leistung ihrer Internetpräsenz nahtlos weiterzuentwickeln und Webseiten sowie Anwendungen unmittelbar auf Desktops, Mobiltelefonen und anderen Geräten anzeigen zu können.

Darüber hinaus wird die globale CDN-Lösung von Level 3 der Dune Group helfen, ihre Kundenbasis außerhalb ihres Kernmarktes in Großbritannien auszuweiten. Der Anteil der internationalen Kunden des Unternehmens hat sich in den vergangenen 12 Monaten mehr als verdoppelt. Mit mehr als 60 internationalen Verkaufspunkten und 30 Geschäftsniederlassungen außerhalb der EU ist es für das Unternehmen unverzichtbar, digitale Inhalte weltweit schnell anzeigen zu können.

"Einzelhändler müssen sich überlegen, wie sie ihre Kunden in allen Phasen des Kaufvorgangs ansprechen. Dies ist nur mit einem echten OMNI-Channel-Ansatz möglich. Der Dune Group ist bewusst, dass der Onlinebereich ein entscheidendes Element dieses Prozesses ist", sagte James Heard, EMEA-Regionalpräsident von Level 3. "Die Dune Group weiß, dass ihre Kunden eine qualitativ anspruchsvolle Erfahrung erwarten, wenn sie ihre Website und ihren Onlineshop von einem beliebigen Gerät aus besuchen. Dank der Services von Level 3 wird das Unternehmen in der Lage sein, den Erwartungen seiner Kunden gerecht zu werden, während es in neue globale Märkte expandiert und auch für die nötige Onlinesicherheit sorgt."

Weitere Informationen über die fortgeschrittenen CDN-Services von Level 3 finden Sie unter www.level3.com.

Informationen zur Dune Group Die Dune Group gehört zu den einflussreichsten Akteuren im globalen Markt für modische Schuhe und Accessoires. Die Dune Group ist in der globalen Modehauptstadt London ansässig und kann auf mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Schuhbranche zurückblicken. Ihr Wachstum beruht auf ihrer Leidenschaft und ihrem Engagement für Spitzenleistungen in der Produktentwicklung und hauseigenem Design sowie ihrem hervorragenden Kundenservice. Seit das Unternehmen seine Geschäftstätigkeiten im Jahr 1992 auf 20 Quadratmetern gemieteter Ladenfläche in einer Modeboutique in der Londoner Oxford Street begann, hat es sich zu einem Konzern mit 46 Geschäften in Großbritannien, 169 Konzessionen in großen britischen Kaufhäusern wie Topshop, Topman, House of Fraser, John Lewis und Selfridges sowie 35 Franchisen und Konzessionen in 12 Ländern auf der ganzen Welt entwickelt. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.thedunegroup.com/

Diese Informationen stammen von der Dune Group, die allein für deren Inhalt verantwortlich ist.

