TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Der Schrecken hat ein Ende", von Cornelia Ritzer

Ausgabe vom 16. April 2013

Innsbruck (OTS) - Mit dem Endbericht internationaler Top-Profiler im Entführungsfall Natascha Kampusch wird Spekulationen die Grundlage entzogen. Das Opfer kann aufatmen - endlich. Aufholen müssen dagegen die österreichischen Ermittler.

Ein Kapitel im Leben von Natascha Kampusch geht am 2. März 1998 zu Ende. An dem Tag wird die Zehnjährige auf dem Schulweg entführt. Knapp acht Jahre später kann sie das nächste Kapitel beenden, als sie aus dem Kellerverlies eines bürgerlichen Einfamilienhauses entkommt -nur 20 Kilometer entfernt von ihrer elterlichen Wohnung. Der Kidnapper Wolfgang Priklopil begeht daraufhin Selbstmord.

So schnell die Eckpunkte dieses Jahrhundertfalles erzählt sind, so schnell wucherten Spekulationen und Gerüchte. Pannen der Polizei bei der Überprüfung von Verdächtigen - darunter auch Priklopil - wurden öffentlich. Eine Zeugin schwört, zwei Entführer gesehen zu haben. Diese Mehrtäter-These klingt für zwei Spitzenjuristen auf der Suche nach der Wahrheit glaubwürdig. Immer wieder werden neue Untersuchungen gefordert. Zu groß ist die Angst, dass Mitwisser oder sogar Mittäter auf freiem Fuß sind.

Der Kriminalfall hat aber vor allem eine emotionale Wirkung. Als bekannt wurde, dass das Opfer mit seinem Peiniger einkaufen und Ski fahren war, war die Stimmung bereits gekippt. Ab nun gab es kein Mitleid mehr mit Kampusch. Der Rosenkrieg ihrer Eltern, Bilder mit einem Freund in der Disco - all das hielt das Interesse des Boulevards am Leben und schürte die Gier nach dramatischen Details. Aber auch sie suchte das Publikum und verarbeitete das Erlebte in einem Buch und erst kürzlich in einem Spielfilm.

Gestern ist ein weiteres Kapitel geschlossen worden. Eine Kommission mit internationalen Kriminalisten untersuchte den Fall und legte ihren Endbericht vor. Was bleibt übrig? Die österreichischen Ermittler haben schwarz auf weiß den vernichtenden Befund bekommen, dass sie kriminaltechnisch viel aufholen müssen, wenn sie mithalten wollen. Viel zu lange waren manche mit dem Verdecken von Ermittlungspannen beschäftigt und haben damit Verschwörungstheorien den Boden bereitet. Für eine davon, nämlich dass es mehrere Täter gab, fanden sich jedoch keine Beweise.

Aber auch die Berater von Natascha Kampusch müssen ihre Lehren aus dem Fall ziehen. Die junge Frau, die nicht zum Opfer gemacht werden wollte, wurde zu rasch ins grelle und grausame Rampenlicht geschickt. Und wurde somit ein Opfer der gnadenlosen Öffentlichkeit. Doch nun kann sie ihre Zukunft beginnen. Und das hoffentlich abseits von Schlagzeilen.

