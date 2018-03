WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Eine Herkules-Aufgabe für die Politik - von Christian Kreuzer

In Sachen Generationengerechtigkeit liegt Österreich weit zurück

Wien (OTS) - Die Studie zur Generationengerechtigkeit der Bertelsmann-Stiftung fällt für Österreich alles andere als rosig aus. Mit Platz 20 unter den 29 untersuchten OECD-Ländern findet sich Österreich auf den hinteren Rängen. Besonders markant ist die Tatsache, dass der Staat hierzulande für Menschen über 65 Jahren fast sechsmal so viel ausgibt wie für Kinder. Die nicht gerade seniorenfeindlichen Länder Deutschland und Frankreich geben lediglich etwas mehr als viermal so viel aus. Es lebt sich also gut im Alter. Das ist den Pensionisten auch zu wünschen, nur wenn es auf Kosten der jüngeren Generation ist, wird es problematisch. Dieses große Ungleichgewicht in Österreich wird sich nicht rasch ändern lassen, weil Reformen erst langfristig wirken. Umso wichtiger ist jetzt, rasch anzusetzen, damit die Effekte in ein paar Jahren eintreten können. Bis zu den Wahlen im Herbst wird sich naturgemäß nichts mehr tun. Spätestens mit der Regierungsbildung muss sich die neue Koalition dieser Herkules-Aufgabe aber mit Nachdruck stellen.

Allerdings weiß man als gelernter Österreicher, dass die Macht der Pensionisten in dem Land groß ist. Sie bringen den Parteien mit Abstand die meisten Stimmen - dementsprechend fokussiert sich die Wahlwerbung auf die Senioren. Um das zu ändern, bringt der Wissenschafter, der für die Bertelsmann-Stiftung die Studie durchgeführt hat, eine interessante Anregung ein. Die Eltern sollten für ihre Kinder eine zusätzliche (Halb-)Stimme bekommen. Auch wenn dieser Vorschlag noch etwas unausgegoren ist, könnte dies zumindest ein Weg sein, eine Bewusstseinsänderung herbeizuführen. Abseits dieser Maßnahme müsste sich die Ausgaben- und Investitionstätigkeit des Staates verstärkt an den Generationsfragen orientieren. Natürlich spielt hier die Bildung eine entscheidende Rolle: Wenn Jüngere besser gebildet bzw. ausgebildet sind, braucht die Politik später nicht mehr mit umfangreichen Programmen gegensteuern. Zusätzlich besteht dann auch die Möglichkeit, besser für die eigene Pension vorzusorgen. Ohne Gegensteuern bei den Pensionen wird der Staatszuschuss - und damit auch das Ungleichgewicht zwischen den Generationen - noch größer.

Sollten sich die heimische Politik wider Erwarten doch für eine Reform einsetzen, so sollten die Verantwortlichen nach Skandinavien schauen. Wie oft in wirtschaftspolitischen Fragen, sind die nordischen Staaten auch in der Generationengerechtigkeit in Europa ganz vorne.

