EANS-Adhoc: Österreichische Post AG in exklusiven Verhandlungen über eine Beteiligung an Aras Kargo, Türkei

Die Österreichische Post AG hat mit den Gesellschaftern des türkischen Paketdienstleisters Aras Kargo per 15. April 2013 eine Exklusivitätsvereinbarung für Gespräche betreffend der möglichen Übernahme eines Minderheitsanteils unterzeichnet. Aras Kargo steht derzeit zu 80% im Eigentum der Familie Aras, 20% der Anteile hält die börsenotierte türkische Private Equity-Gesellschaft Is Girisim. Über weitere Details der aktuell laufenden Verhandlungen wurde Stillschweigen vereinbart.

Aras Kargo ist mit einem Jahresumsatz 2012 von rund 250 Mio EUR sowie ca. 46 Mio Paketen und 32 Mio Dokumenten pro Jahr einer der führenden türkischen Paketdienstleister. Das Unternehmen verfügt mit ca. 800 Shops, 28 Verteilzentren und 2.600 Zustellfahrzeugen über ein flächendeckendes Netzwerk und beschäftigt rund 9.000 Mitarbeiter.

Über Österreichische Post AG:

Die Österreichische Post ist mit einem Jahresumsatz von 2,4 Mrd EUR und rund 23.000 Mitarbeitern Österreichs führender Logistik- und Postdienstleister. Zu den Hauptgeschäftsbereichen zählen die Beförderung von Briefen, Werbesendungen, Printmedien und Paketen. Das Filialnetz der Österreichischen Post mit über 1.900 eigen- und fremdbetriebenen Post-Geschäftsstellen zählt zu den größten Privatkundennetzen Österreichs und bietet seinen Kunden hochwertige Produkte und Services in den Bereichen Post, Bank und Telekommunikation. Die Österreichische Post ist zudem in zwölf europäischen Ländern vor allem in den Bereichen Paket & Logistik sowie unadressierte Sendungen tätig. Seit dem Jahr 2006 notiert die Österreichische Post AG im Prime Market der Wiener Börse und ist auch im ATX gelistet.

Wien, am 15. April 2013

