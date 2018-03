"KURIER"-Interview: "Wir sind nicht die netten Jungs im Mainstream"

Ungarns Premier Viktor Orban im Interview

Wien (OTS) - Im KURIER-Interview bezieht Ungarns Regierungschef Viktor Orban zu einer ganzen Reihe an Vorwürfen Stellung: Landreform, der Konflikt mit der EU, Verfassungsstreit. Seine Politik bezeichnet er dabei als von "vielem, was in Westeuropa üblich ist" abweichend. Die Probleme mit der EU und die Vorwürfe gegen ihn, er würde die Verfassung beugen, nennt er ein "vermeintliches Verfassungsproblem", das im Eigentlichen ein Problem der EU mit der Zwei-Drittel-Mehrheit und damit verbunden Machtfülle seiner FIDESZ-Partei sei. "Wir sind keine netten Jungs im Mainstram", so Orban. Aber das Modell Ungarn habe bankrott zu gehen gedroht. Und er habe heute das Gefühl, Ungarn befinde sich im Aufbau eines "erfolgreichen Modells" und werde letztlich eine "Erfolgsgeschichte" schreiben.

Rückfragen & Kontakt:

KURIER, Außenpolitik, Fr. Ingrid Steiner-Gashi

Tel.: (01) 52 100/2897

aussenpolitik @ kurier.at

www.kurier.at