Jochen Hortschansky folgt auf Reiner Gebers als Geschäftsführer beim WEKA Verlag Wien

Dipl.-iur. Jochen Hortschansky tritt ab 1. Mai 2013 in die Geschäftsführung des Österreichischen WEKA Verlags in Wien ein und verantwortet dort den Bereich Fachinformationen. Nach seinem Jurastudium in Deutschland hat Herr Hortschansky in verschiedenen IT-und Unternehmensberatungen vor allem in den Bereichen Marketing und Business Development gearbeitet; von 2005 bis 2007 leitete er den Bereich Marketing und Kommunikation des Theater an der Wien der Vereinigten Bühnen Wien. Seit 2007 hat Jochen Hortschansky die Gründung und den Aufbau der Österreichischen Tochter der Forum Media Group als Geschäftsführer sehr erfolgreich verantwortet.

Mit Herrn Hortschansky konnte die WEKA Firmengruppe einen erfahrenen Medienmanager für die Geschäftsführung von WEKA Wien gewinnen, der die weitere Entwicklung des Fachinformations-Bereichs zu einem multimedialen Anbieter von praxisorientierten Informationen und Lösungen weiter forcieren und vorantreiben wird. Er berichtet an Werner Pehland, Bereichsgeschäftsführer der WEKA Firmengruppe.

Der bisherige Geschäftsführer Dipl.-BW Reiner Gebers, BA, MBA, der das Unternehmen seit 2001 geleitet hatte, wird in gegenseitigem Einvernehmen ausscheiden, um sich neuen Aufgaben zu widmen. Gebers war seit 1996 in verschiedenen Funktionen für die WEKA Firmengruppe tätig, er leitete u.a. die M&A-Aktivitäten und baute die Verlagstöchter in Polen und Ungarn auf. Werner Pehland: "Mit Reiner Gebers verlieren wir einen erfahrenen Medienmanager; wir danken ihm für die langjährige gute Zusammenarbeit, vor allem für seine Leistungen beim Umbau von WEKA Wien von einem klassischen Printverlag hin zu einem modernen, multimedial ausgerichteten Medienunternehmen."

