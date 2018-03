Fritz Karl ist "Inspektor Jury"

Drehstart für Martha Grimes ORF/ZDF-Bestsellerverfilmung

Wien (OTS) - Scotland Yard setzt bei ungewöhnlichen Mordfällen gern seinen besten Mann ein: Und der ist niemand Geringerer als Publikumsliebling Fritz Karl. Denn der geht bei den aktuellen Dreharbeiten zum ORF/ZDF-Krimi "Inspektor Jury schläft außer Haus" (AT) seit heute, Montag, dem 15. April, in Großbritannien auf Verbrecherjagd. Zum Tatort bizarrer Mordfälle wird Long Piddleton, ein malerischer Ort an den Kreidefelsen Südenglands. Unterstützung bei seinen Ermittlungen erhält Karl von seinem leicht hypochondrischen Assistenten Alfred Wiggins (Arndt Schwering-Sohnrey). Unter der Regie von Edzard Onneken, der für "Türkisch für Anfänger" mit Adolf-Grimme-Preis ausgezeichnet worden ist, sind neben Karl und Schwering-Sohnrey in weiteren Rollen u. a. Götz Schubert, Julia Brendler, Bernhard Schir, Katharina Thalbach, Julia Stemberger und Peter Lerchbaumer zu sehen. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte Mai und gehen in der Grafschaft Dorset über die Bühne. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Günter Knarr (nach dem gleichnamigen Bestseller von Martha Grimes).

Mehr zum Inhalt

Scotland Yard setzt bei ungewöhnlichen Mordfällen gern seinen besten Mann ein: Inspektor Jury (Fritz Karl). Unterstützung erhält Jury von seinem leicht hypochondrischen Assistenten Alfred Wiggins (Arndt Schwering-Sohnrey). Stätte bizarrer Morde wurde das idyllische Long Piddleton. Männer, die gerade im Ort zu Besuch weilten, wurden Opfer grausamer Morde. Verdächtige gibt es viele, denn hinter den liebevollen Fassaden tun sich wahrlich Abgründe auf. Bei seinen Ermittlungen greift Inspektor Jury zum ersten Mal auf die Hilfe des hochintelligenten Adligen Melrose Plant (Götz Schubert) zurück, den er zunächst für einen arroganten Schnösel hält. So verschieden die beiden sind, so uneinig sind sie auch in ihren Methoden, dennoch freunden sie sich an. Nur zu dumm, dass beide derselben Frau, der schönen Vivian Rivington (Julia Brendler), zugeneigt sind.

"Inspektor Jury schläft außer Haus" (AT) ist eine Koproduktion des ZDF mit Crazy Film GmbH, sowie epo-film produktionsgesellschaft und dem ORF, gefördert mit Mitteln des Fernsehfonds Austria.

