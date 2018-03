Die 113. Canton Fair: "Chinas größte Außenhandelsveranstaltung ist zur Begrüßung der Teilnehmer bereit"

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Besucher zählen die Stunden bis zum Start der 113. Canton Fair, Chinas prestigeträchtigster Handelsmesse. Die Neuauflage im Frühling beginnt am 15. April in Guangzhou, wo die Organisatoren die bislang professionellste und am besten betreute Veranstaltung austragen werden.

Die 113. Canton Fair wird nahezu 60.000 Messestände umfassen, wobei die Organisatoren gezielt daran arbeiten, das Kaliber der vertretenen Aussteller zu erhöhen. Noch mehr chinesische Einkäufer werden zum internationalen Pavillon eingeladen, wo Unternehmen aus dem Ausland ihre hochmodernen Produkte vermarkten können. Außerdem wird es eine Reihe verschiedener Workshops, Foren und Veranstaltungen zum Netzwerken geben; im Vordergrund dieses Veranstaltungsteils wird insbesondere der russische Markt stehen. Das Zentrum für Produktdesign und Handelsförderung der Messe wurde ebenfalls erweitert: 45 Designfirmen aus 10 verschiedenen Ländern nehmen an der Ausstellung teil.

Mit E-CantonFair.com wird dieser Teil der Messe auch seine eigene offizielle elektronische Handelsplattform erhalten, die Mitgliedern noch komplettere und umfassendere Messeservices bieten wird. Brandneue Services wie beispielsweise "Easy Financing on Canton Fair" (z. Dt.: Einfache Finanzierung auf der Canton Fair) bieten chinesischen Exporteuren und KMUs zusätzliche Handlungsoptionen, während der "Canton Fair Assistant" Messebesucher sowohl online als auch offline mit geeigneten Handelspartnern zusammenführt und einen Dialog zwischen Anbietern und Verbänden herstellt.

Auch in Übersee wird die Canton Fair gekonnt beworben - mit besonderer Konzentration auf 38 Premiummärkte. Acht Messeteams waren im Einsatz und haben mit Überseepartnern an verschiedensten Standorten weltweit, darunter 21 ausgewählte Standorte, erfolgreich Werbeveranstaltungen ausgetragen.

Trotz der Finanzkrise im Jahr 2008 und der damit verbundenen wirtschaftlichen Bedingungen sind ausländische Einkäufer aus verschiedensten geografischen Räumen und Branchen der Canton Fair in den letzten Jahren treu geblieben. Viele sind insbesondere wegen der immer konkurrenzfähigeren chinesischen Produkte vertreten.

"Ohne jeden Zweifel zählt diese Veranstaltung zu den besten Handelsmessen der Welt", so Vasily Samokhvalov, ein Produktgruppenleiter der russischen SKL Group, die in den vergangenen sechs Jahren auf der Messe vertreten war. "Ich würde Einkäufern empfehlen, zweimal jährlich hier herzukommen. Das hohe organisatorische Niveau und die sich ergebenden Geschäftschancen sind absolut unerreicht."

Die Organisatoren der Veranstaltung freuen sich nun darauf, Teilnehmer aus aller Welt auf der 113. Canton Fair - dem besten Zugangspunkt zum chinesischen Markt - willkommen zu heißen.

Die vom 15. April bis zum 5. Mai stattfindende Messe wird 3 Phasen und 15 Kategorien umfassen. Für nähere Informationen besuchen Sie:

http://www.cantonfair.org.cn/en/index.asp



Web site: http://www.cantonfair.org/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: (Herr) Wu Xiaoying, Tel.: +86-20-8913 8628, E-Mail:

xiaoying.wu @ cantonfair.org