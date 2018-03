Darabos kritisiert "Vermeiden von Konfrontationen zwischen Regierungs- und Oppositionspolitikern"

Wien (OTS) - Der BZÖ-Presssedienst stellt den Kolleginnen und Kollegen der Medien angesichts des Versuches von SPÖ-Wahlkampfleiter Norbert Darabos TV-Zweier-Konfontationen zwischen Kanzler, Vizekanzler und den Oppositionschefs durch massiven politischen Druck auf den ORF zu verhindern, gerne Auszüge einer Aussendung des sich damals in Opposition befindlichen SPÖ-Wahlkampfleiters Norbert Darabos vom 28. Mai 2006 zur Verfügung:

"Zu dieser Kritik an der Verflachung der Information, am ständigen Ausblenden von Themen, die den Regierungsparteien unangenehm sind, am vorauseilenden Vermeiden von Konfrontationen zwischen Regierungs- und Oppositionspolitikern und zur Kritik an der in allen Untersuchungen messbaren Bevorzugung von ÖVP-Politikern in den Zeit-im-Bild-Sendungen bekennen wir uns. Die negativen Reaktion des Publikums und die Abwendung von immer mehr Menschen vom ORF zeigen, wie berechtigt diese Kritik ist."

P.S. Der Regierungsanteil in der ZIB1 und ZIB2 im Jahr 2012 lag laut Mediawatch bei über 72 Prozent.

