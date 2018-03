S C H L U S S B E R I C H T "BWS 2013" in Salzburg

Starker Kompetenzauftritt von Handwerk, Handel und Industrie Die technischen Neuheiten und Trends - gesehen auf der "BWS 2013"

Messezentrum Salzburg (OTS) - 33. Ausgabe der "BWS" +++ 300 Aussteller aus 15 Ländern +++ Insgesamt 17.332 Fachbesucher, davon 18,5 Prozent aus dem benachbarten Ausland +++ +++ Hohe Entscheiderkompetenz von 71,1 Prozent +++ Schwerpunktthemen Holzbau, Arbeitsschutz, Cargo, Raumdesign und Ausbildung im Tischlerhandwerk ergänzten die traditionellen Fachbereiche +++ Erstmals Landeslehrlingswettbewerb der Tischler im Rahmen der "BWS" +++ Ausstellerstimmen: "Als Marktführer muss man hier präsent sein"

SALZBURG (15. April 2013). - Mit gutem Erfolg ging im Messezentrum Salzburg vom 10. bis 13. April 2013 die 33. Ausgabe der alle zwei Jahre stattfindenden internationalen Fachmesse für Fertigungsbedarf, Holzbe- und -verarbeitung, Eisenwaren, Werkzeug, DIY-Bedarf, Schloss & Beschlag, "BWS", in Szene. 300 Aussteller aus 15 Ländern präsentierten dabei ihr geballtes Angebot an Neuheiten. Die Besucherbilanz lag mit 17.332 Fachbesuchern*) leicht unter dem hohen Niveau der Vorjahre, wobei mit 18,5 Prozent der internationale Fachbesucheranteil einmal mehr die grenzüberschreitende Kompetenz der "BWS" untermauerte. Der Salzburger Fachmesse-Klassiker besteht seit 1975 und gehört als interregionale Branchenleitmesse mit erheblicher Ausstrahlung vor allem nach Süddeutschland sowie Norditalien und in zunehmendem Maße auch in das angrenzende Zentral-Osteuropa mit zu den größten und bedeutendsten Fachmessen im Portfolio des österreichischen Fachmesse-Marktführers Reed Exhibitions.

Beeindruckende Premiere: Maschinen und Anlagen erstmals in der neuen Halle 10 im Live-Betrieb

Die 33. Ausgabe der "BWS" konnte erstmals die 2011 neu errichtete Großhalle 10 "bespielen", wodurch auch die in voller Größe aufgebauten und im Vorführbetrieb gezeigten Holzbearbeitungsmaschinen und -anlagen voll zur Wirkung kamen. Den Fachbesuchern bot sich somit die in Österreich einzigartige Möglichkeit, neue Bearbeitungs- und Fertigungsprozesse live zu erleben. "Einmal mehr hat sich dabei erwiesen, welch enormen Qualitätsgewinn die Präsentationsmöglichkeiten in der Halle 10 für eine Messe wie die 'BWS' mit sich bringen, die Vorführungen der Maschinen- und Anlagenhersteller waren ein echtes Highlight und haben die Fachbesucher richtiggehend begeistert", zeigte sich Dir. Johann Jungreithmair, CEO von Veranstalter Reed Exhibitions Messe Salzburg, von der Schau in der hochmodernen neuen Messehalle beeindruckt.

Messeerfolg untermauert Stellenwert der "BWS" als zentrale Branchenplattform und eine der wichtigsten KMU-Fachmessen Österreichs

Zum Messeverlauf selbst äußerte sich Reed-Chef Johann Jungreithmair ebenfalls positiv: "Die zahlreichen Gespräche mit Ausstellern und die ersten Ergebnisauswertungen der schriftlichen Befragungen von Ausstellern und Besuchern bestätigen den guten Messeverlauf. Für die Aussteller war es naturgemäß wichtig, wieder mit einer hohen Anzahl an betrieblichen Entscheidungsträgern ins Gespräch zu kommen - laut Fachbesucherbefragung lag die Entscheiderqualität der Fachbesucher mit 71,1 Prozent sehr hoch, und das zeigt auch, welch überragenden Stellenwert die 'BWS' bei den Fachbesuchern einnimmt, vor allem, wenn man berücksichtigt, dass jeder zweite überhaupt keine andere Branchenfachmesse besucht."

Der CEO von Reed Exhibitions in Österreich sieht neben der Kernzielgruppe holzverarbeitende Industrie in der "BWS" eine der wichtigsten heimischen Fachmessen für KMU: "Sehr viele Fachbesucher sind Eigentümer von oder arbeiten in einem Klein- oder Mittelbetrieb. Die KMU bilden bekanntlich das Rückgrat unserer Wirtschaft. Und für diese KMU stellen Fachmessen wie die 'BWS' eine existenzwichtige Neuheiten-, Informations-, Kommunikations- und Order-Plattform dar -das macht auch ihren zentralen Nutzen für die Fachbesucher aus Gewerbe, Handel und Industrie aus. Die 'BWS' ist folglich ein starker Impulsgeber für die angesprochenen Wirtschaftszweige, hier werden die Weichen für die Entwicklung der involvierten Branchen für die kommenden zwei Jahre gestellt."

"BWS" punktet mit Innovationen und umfassendem Marktüberblick

"Die 'BWS 2013' hat sehr deutlich gezeigt, dass vor allem zwei Faktoren ihre Stärke ausmachen", erklärt Gernot Blaikner, Leiter des Geschäftsbereichs Messen bei Reed Exhibitions Messe Salzburg: "Die Fülle an Neuheiten und der umfassende Marktüberblick, der bei diesem Branchenmix in derart kompakter und repräsentativer Form nirgendwo sonst in Österreich geboten wird." Dadurch sei, wie "BWS" Messeleiter Ing. Andreas Wetzer betont, "die 'BWS' für viele Unternehmer, Geschäftsführer und Führungskräfte, aber auch deren Mitarbeiter besonders attraktiv und wichtig. Nur hier bietet sich in Österreich die Chance, sich über die neuesten Branchenentwicklungen zu informieren. Es geht darum, Trends zu erkennen, Kompetenzen zu erweitern, Prozesse zu optimieren und sich Knowhow anzueignen, um als moderner Handwerks-, Handels- und Industriebetrieb bestens für die Zukunft gerüstet zu sein". Außerdem stelle "Salzburg aufgrund seiner auch für die Nachbarländer verkehrsgeographischen Zentrallage und seines hochmodernen Messezentrums den idealen Schauplatz für die 'BWS' dar", rückt der "BWS"-Messeleiter die Vorzüge des Standorts in den Blickpunkt.

Erstmals Landeslehrlingswettbewerb der Tischler im Rahmen der "BWS"

Es gab noch eine zweite Premiere bei der diesjährigen "BWS". Zum ersten Mal wurde der Landeslehrlingswettbewerb der Tischler im Rahmen dieser Fachmesse durchgeführt. Während dreier Messetage (10. bis 12. April) stellten sich jeweils zehn Lehrlinge eines Lehrjahres dem Bewerb am Stand der Salzburger Tischlerinnung. Die Erstplatzierten aller drei Jahrgänge wurden am Freitag im Beisein von Ehrengästen aus Politik, Wirtschaftskammer und Bundesinnung geehrt. Der Sieg in der Gruppe 1. Lehrjahr ging an Thomas Brüggler, Tischlerei Wallinger in St. Koloman. In der Gruppe 2. Lehrjahr trug den Sieg Thomas Schmidhofer von der Tischlerei Pabinger aus Maishofen davon. Erster in der Gruppe 3. Lehrjahr und zugleich Gesamtsieger des Landeslehrlingswettbewerbs 2013 wurde Georg Deisl von der Firma Illmer - der Tischler aus Pfarrwerfen.

Noch ein Beitrag zum Thema "Ausbildung"

Unter dem Motto "Lehre?Ja! - Motivierte Jugendliche gestalten die Zukunft des Tischlerhandwerks" wurde am Mittwoch (10. April) im Kongresszentrum der Halle 10 in vier Fokusgruppen das Thema Nachwuchskräfte in der Tischlerbranche behandelt und in einer abschließenden Ergebnisanalyse Strategien zur Verbesserung der Nachwuchssituation erarbeitet. Als Veranstalter zeichnete das "Forum Handwerk & Architektur" verantwortlich.

Fachbereiche und vertiefende Schwerpunktthemen

Die "BWS 2013" bot den Fachbesuchern wiederum einen kompakten Überblick über alle relevanten Themenbereiche. Das Angebot umfasste alles rund um den Werkstoff Holz und reichte von Maschinen über Werkzeuge, EDV-Lösungen bis hin zu Werkstoffen, Halbfertigprodukten, Beschlägen und Verbrauchsmaterial. "Salzburgs Komplettplattform für Fertigungsbetriebe zeigte alles, was des Handwerkers Herz begehrt -und das übersichtlich präsentiert", so "BWS"-Messeleiter Andreas Wetzer.

Nicht nur die großen Maschinen und Anlagen in Halle 10, auch viele Werkzeuge konnten im Vorführbetrieb begutachtet werden, insbesondere im Elektrowerkzeug-Zentrum in Halle 3, wo die namhaften Hersteller versammelt waren. Die Hersteller und Anbieter von Beschlägen präsentierten sich in der Halle 1, während in den Hallen 2 und 6 die umfassende Angebots- und Leistungsschau der Bereiche Holzbau und Zimmerei angesiedelt war.

Im "Holzbau" wurden vor allem die Themen Dachbodenausbau, Wärme- und Schallschutz, Abdichtung, energetische Sanierung, innovative Materialien sowie intelligente Gebäudetechnik dargestellt. Damit wurden Holzbau- und Zimmereiunternehmen angesprochen, ebenso Dachdecker, Spengler, Trockenbauunternehmen, aber auch Architekten und Planer. EDV-Branchenlösungen wurden ebenfalls vorgestellt. Im Fachprogramm des Bereiches Holzbau/Dach/Wand fand am Mittwoch (10. April) auf der Galerie D eine hochkarätige Veranstaltung zum Thema "Die vollflächige Dachintegration der Photovoltaik im Holzbau" statt. Am Vormittag des dritten Messetages (12. April) hatte die Bundesinnung der Tischler und der holzgestaltenden Gewerbe zu einem Vortrag geladen, der einem sehr zukunftsträchtigen Thema galt:

"Benchmarkanalyse im Tischlerhandwerk - Nutzen einer kooperativen Zusammenarbeit der Branche". Als Referent hatte man Dipl.-Ing. Stefan Liebert von der ecoplus GmbH, Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich - Cluster Niederösterreich, gewonnen.

"Arbeitsschutz" und Sicherheit am Arbeitsplatz räumen Industrie, Gewerbe und Fachhandel seit Langem höchste Priorität ein. Berufsbekleidung erfüllt bei vielen Betrieben nicht nur praktische Funktionen, sondern wird zunehmend auch als Element des Unternehmensauftritts interpretiert und eingesetzt. Dem Arbeitsschutz war deshalb im Rahmenprogramm der "BWS 2013" ein eigener Schwerpunkt gewidmet. Am zweiten und dritten Messetag (11. und 12. April) ging es auf der Galerie C um das Thema "Was Sie über die laufenden Überprüfungen des Arbeitsinspektorates wissen müssen". Die Arbeitsinspektorate führen seit 2012 bis 2015 angesagte Arbeitnehmerschutzüberprüfungen in Möbeltischlereien durch. Bei dieser Veranstaltung wurden nun die Ergebnisse bisheriger Überprüfungen vorgestellt und die Kriterien erläutert, auf welche die Prüfer der Arbeitsinspektorate bei ihren Betriebsbesuchen ihr Hauptaugenmerk richten. Ein zweites wichtiges Arbeitsschutzthema stand am Freitag gleichfalls auf dem Programm: "Gesundheitsgefahr Staub: So klein und so gefährlich". Dipl.-Ing. Dr. Andreas Ippavitz von der Staub- und Silikosebekämpfungsstelle erklärte dabei, was Staub ist, warum dieser am Arbeitsplatz gefährlich ist und wie Stäube am Arbeitsplatz gemessen werden. Diese Veranstaltung fand auf Einladung des Forums Elektrowerkzeuge & Gartengeräte im FEEI statt.

Was erzeugt wird, muss meist auch transportiert werden. Darum wurden unter dem Titel "Cargo" leichte Nutzfahrzeuge vorgestellt, die speziell für den Einsatz in Holzbe- und verarbeitenden Betrieben ausgestattet sind.

Eine Neuheit stellte auf der "BWS 2013" der Schwerpunkt "Raumdesign" dar. Damit trug Reed Exhibitions dem Faktum Rechnung, dass Tischlereibetriebe immer mehr auch die Funktion als Einrichtungsberater und Raumausstatter übernehmen. Gezeigt wurden Neuheiten am Werkstoffsektor, Oberflächen, Halbfertigprodukte, Böden, Dekore und Kleinmöbel bis hin zu Heimtextilien.

Neu: "BWS-Karriereforum" powered by holzjob.eu

So wie die Arbeitswelt sich verändert, bedient sich auch die Arbeitsstellen- bzw. Mitarbeitersuche neuer Kommunikationsmedien. Reed Exhibitions Messe Salzburg hatte deshalb in der Halle 10 als Neuheit das "BWS-Karriereforum" eingerichtet, das von der Internetplattform "holzjob.eu" betrieben wurde. Hier konnten sich Interessenten kostenlos beraten und Lebenslaufchecks erstellen lassen sowie Firmenpräsentationen und Informationen über Arbeits- und Karrieremöglichkeiten abrufen.

Fachbesucherbefragung bestätigt Messeerfolg

Die Ergebnisse der Fachbesucherbefragung durch das unabhängige, renommierte Linzer market Institut haben auch bei der 33. Ausgabe den überragenden Stellenwert und die überdurchschnittlich hohe Akzeptanz dieser heimischen Branchenleitmesse bestätigt. Demnach zeigten sich neun von zehn Befragten mit der "BWS 2013" insgesamt sehr zufrieden (Noten 1 u. 2; plus 3 = 97,7 %), nahezu alle Befragten (98,2 %) sagten, die Messe weiterempfehlen zu wollen, und wiederum gut neun von zehn Befragten (92,3 %) meinten, vom Messebesuch profitiert zu haben. Annähernd ebenso viele (89,0 %) qualifizierten das Messeangebot als vollständig. Sieben von zehn Befragten (69,7 %) berichteten, sie hätten neue Produkte gefunden, fast die Hälfte (47,2 %) sogar neue Anbieter. Nicht ganz die Hälfte der Befragten (45,6 %) gab zudem an, gleich vor Ort gekauft oder Bestellungen aufgegeben zu haben. Die "BWS" fungiert also nicht nur als Informations- und Kommunikationsplattform, sondern in beträchtlichem Ausmaß auch als Orderplattform.

An Einzelkriterien hoben die Befragten vor allem folgende Punkte besonders lobend hervor (Noten 1 u. 2): Messeatmosphäre/Stimmung (96,4 %), große Auswahl an Produkten und Sortimenten (88,4 %), Überblick über Markt und Anbieter (83,5 %), hohe Anzahl an Ausstellern pro Branche (81,9 %), interessante Produktneuheiten kennen lernen (79,1 %), Anwesenheit aller für den Befragten wichtigen Aussteller (77,5 %), Treffpunkt/Kontaktpflege (72,6 %) und große Anzahl an Neuheiten (70,5 %).

Der Umfrage zufolge interessierten sich die Fachbesucher in erster Linie für Holzbe- und -verarbeitungsmaschinen (48,3 %) sowie für Holzmaterialien/Werkstoffe (23,9 %), Holzbau (21,8 %), Werkzeuge (19,0 %), Tischlereibedarf (17,9 %) und Beschläge (12,7 %). Kein Wunder, schließlich gehörten laut Umfrage drei von fünf Fachbesuchern (61,6 %) dem Tischlereibereich an und 15,9 Prozent der Zimmerei- und Holzbausparte. Zwei von fünf Fachbesuchern (39,8 %) waren selbständige Unternehmer, gut jeder Zehnte (11,5 %) Geschäftsführer, und etwas mehr als ein Viertel (27,9 %) gehörte dem Bereich Produktion an. Damit korrespondiert die bereits erwähnte hohe Entscheiderkompetenz von 71,7 Prozent (ausschlaggebend oder mitentscheidend; plus beratend = 84,9 %). Nach Betriebsgröße repräsentierte jeder zweite Fachbesucher (52,9 %) ein Unternehmen mit bis zu neun Mitarbeitern, ein Viertel kam von Betrieben mit 10 bis 49 Mitarbeiter; der Größenordnung 50 bis 99 Mitarbeiter gehörten 6,5 Prozent an, und 13,5 Prozent der Befragten arbeiten in Betrieben mit 100 und mehr Mitarbeitern.

Auch hinsichtlich der konjunkturellen Einschätzung ihrer Branche vermittelten die Befragten ein sehr positives Stimmungsbild. So zeigten sich fast zwei Drittel (64,6 %) mit der wirtschaftlichen Situation ihrer Branche sehr zufrieden (Noten 1 u. 2; plus 3 = 92,2 %), und jeder zweite geht davon aus, dass sich die Entwicklung in den kommenden zwölf Monaten noch deutlich verbessern würde (Noten 1 u. 2; plus 3 = 90,6 %).

Ausstellerstimmen: "Als Marktführer muss man hier präsent sein"

Mag. Gerd Schachermayer, Geschäftsführer, Schachermayer-Großhandelsgesellschaft: "Die 'BWS' ist der Branchentreffpunkt schlechthin. Wir sind hier mit unserem kompletten Sortiment vertreten und freuen uns, dass die Kunden aus allen Bundesländern nach Salzburg kommen."

Günter Bachinger, Geschäftsführer, Häfele Austria GmbH: "Die 'BWS' ist für Häfele die wichtigste Messe in Österreich und ein toller Treffpunkt für unsere Kunden. Wir sind mit dem Besuch sehr zufrieden - für uns zahlt es sich aus, hier zu sein."

Michael Lang, Verkaufsleiter, Julius Blum GmbH: "Die 'BWS' ist in Österreich die einzige und somit wichtigste Fachmesse für unsere Zielgruppe, die Tischler. Sie ist auch deshalb unendlich wichtig, weil sie es schafft, die Kunden tatsächlich zum Besuch zu bewegen. Die 'BWS' ist aber gefordert, auch weiterhin ein attraktives Portfolio zu bieten, damit der Besuch für den Kunden interessant bleibt."

Erwin Moser, Vertriebsleiter Österreich, Festool: "Wir sind mit der Besucherfrequenz zufrieden, unsere Zielgruppen sind da, auch der Anteil an deutschen Besuchern ist bei uns am Stand gestiegen. Die 'BWS' ist die einzige Plattform im Holzbereich und wir brauchen die Endverbraucher, sprich die Tischler, hier auf der Messe - die Händler betreuen wir das ganze Jahr über. Was sehr gut funktioniert hat, ist die 'Bonus Power Card', die den Besucherstrom gezielt gelenkt hat."

Lorenz Einfinger, Geschäftsführender Gesellschafter, ELMAG Entwicklungs- und Handels-GmbH: "Die 'BWS' hat für unser Unternehmen einen sehr großen Stellenwert - wir sind seit 28 Jahren gerne mit dabei. Wir bereiten uns gut vor und kommen voll motiviert mit unserem Team auf die Messe. Das danken uns die vielen Stammkunden, die unsere Dienstleistung schätzen, mit ihrem Besuch. Generell sind wir mit der Besucherfrequenz zufrieden, jedoch nicht unbedingt mit der Abschlussquote. Es ist doch eine gewisse Verunsicherung am Markt spürbar, dennoch blicken wir als ELMAG vorsichtig optimistisch in das Jahr 2013."

Martin Haslehner, MBA, Geschäftsbereichsleiter Bau, Berner GesmbH:

"Die 'BWS' ist die einzige Messe, an der wir teilnehmen. Wir konnten mehr Kontakte denn je verzeichnen und sind sehr zufrieden mit dem Messeverlauf. Auch der Landeslehrlingswettbewerb, den wir gesponsert haben, ist eine sehr gute Sache, die man unbedingt fortsetzen sollte. Alles in allem schauen wir auf eine sehr erfolgreiche Messe zurück."

Ing. Mag. Thomas Höchtel, Leiter Vertrieb/Marketing, Leitz GmbH & Co. KG: "Für uns als international agierendes Unternehmen ist die zeitliche Nähe der 'BWS' zur 'Ligna' eher problematisch. Die Ausrichtung der 'BWS' auf das Gewerbe passt sehr gut, und natürlich muss man als Marktführer hier präsent sein. Wir nutzen sie zur Kontaktpflege."

Ing. Hubert Hargaßner, Geschäftsführer, Homag Austria: "Wir haben keinen Grund zum Jammern - die Besucherfrequenz bei uns am Stand hat den Erwartungen entsprochen. Für die Homag-Gruppe wäre jedoch eine zeitliche Entzerrung zur 'Ligna' wünschenswert."

Die technischen Neuheiten und Trends - gesehen auf der "BWS 2013"

Maschinen und Werkzeuge: Erstklassige Holzbearbeitung bis zum Finish

Teilweise "unter Span" zeigten die wichtigen Anbieter ihre Kompetenz bei Maschinen und Werkzeugen zur Holzbearbeitung - von Plattenaufteilsägen, Hobelmaschinen, Formatkreissägen, Kantenanleimmaschinen, Schleifmaschinen bis zu mehrachsigen CNC-Bearbeitungszentren. Speziell für die Handwerker aus Klein- und Mittelbetrieben präsentierte die "BWS 2013" leistbare und wirtschaftliche Maschinen für den hochwertigen Möbel- und Holzbau. Ein Highlight zum Breitbandschleifen war bei der SCM Group zu sehen -die neue kompakte Version der Sandya 600. Die Maschine soll außerordentlich vielseitig sein und ermöglicht die Kalibrierung bei Vor- und Feinschleif von Massivholz, furnierten und lackierten Werkstücken.

Schelling zeigte mit der Plattenaufteilsäge S 45 einen Allrounder, der über das Plattenaufteilen hinaus auch gleich individuelle Gehrungsschnitte ausführt. Das Unternehmen verspricht mit dem Konzept deutlich günstigere Schnittkosten pro Laufmeter und höhere Präzision. Erstmals in Österreich präsentierte Homag die Venture 316L. Laut Hersteller setzt sie neue Maßstäbe in punkto Stabilität und Präzision in ihrer Leistungsklasse. Wesentliches Merkmal ist die 5-Achs-Bearbeitung mit hoher Flexibilität in einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit der neuen Maschinen verspricht man universelle Bearbeitungsmöglichkeiten im Innenausbau sowie in der Möbel- und Türenproduktion.

Eines der Highlights bei der Felder-Gruppe war das Bearbeitungszentrum profit H10 von Format-4: damit erledigt der Tischler Zuschnitt, Bohren und Fräsen in jeder beliebigen Form in nur einem Arbeitsdurchgang.

Neue Möglichkeiten in der 5-Achs-Bearbeitung von Holz und Kunststoff will Holz-Her mit dem neuen Bearbeitungszentrum Promaster 7125 schaffen. Unter anderem dient dazu ein starker und dynamischer 5-Achskopf, der hohe Genauigkeit und exzellente Bearbeitungsqualität garantiert. Die Maschine ist im Baukastensystem konstruiert und bearbeitet auch komplexe Werkstücke wie etwa Rahmen oder Treppenstufen. Lieferbar ist das neue CNC-Bearbeitungszentrum erst ab November.

Bei Maschinenwerkzeugen für die Holzbearbeitung präsentierten Leitz und Oertli "scharfe Kombinationen". Ein neues Leitz Hobelmesser ist um 30 Prozent leistungsstärker als das bisherige und erzielt bis zu sechsfach längere Standwege gegenüber unbeschichteten Hobelwerkzeugen. Die Hochleistungsbeschichtung garantiert eine gleichbleibende Oberflächenqualität über einen langen Zeitraum bis zum nächsten Schärfen.

Unter der Bezeichnung "Hybrid-Werkzeuge" kombiniert Oertli zwei bewährte Schneidensysteme, um eine optimale Zerspanungsleistung zu erzielen. Einfache Wendeschneiden werden zum Vorfräsen eingesetzt, für das qualitativ erstklassige Finish sorgen hochwertige Fertig-oder Profilschneiden. Somit erhöhen sich die Standzeiten der Fertigschneiden bei gleichzeitig bestmöglicher Güte der Oberfläche.

Oberflächen: Widerstandsfähig nur mit Wasser

Staunen konnte man bei Adler: Der neue Aqua-Resist ist der erste Wasserlack, der bei einkomponentiger Verarbeitung die gleiche Beständigkeitsklasse erreicht wie seine 2K-Gegenspieler. Normalerweise muss beim Lack ordentlich Härter (die zweite Komponente) hinein, damit er richtig widerstandsfähig bleibt. Der Adler-Lack erreicht "im Alleingang", also ohne Härter, als "erster Klarlack auf Wasserbasis" die höchste chemische Beständigkeitsklasse. Ein riesiges Sortiment für schöne Oberflächen präsentierte Ostermann mit edlen Kanten in praktisch allen Breiten und Stärken. Zu sehen waren unter anderem Möbelkanten, die mittels Laser mit dem Werkstück verschmolzen und nicht mehr geklebt werden. Damit ergibt sich eine optische Nullfuge zwischen Kante und Platte - aktuell ein zentraler Trend im modernen Möbelbau.

Beschläge: Schieben reicht nicht mehr

Den Trends im Möbelbereich folgte EKU mit flächenbündigen Schiebelösungen. Flexibel einsetzbar für Sideboards im Wohnzimmer oder Büro sowie Oberschränke in der Küche. Dank der weitgehend vormontierten Schiebetürlösungen wird zudem der Montageaufwand des Schiebesystems am Möbel entscheidend reduziert.

Laut Häfele will es der Kunde heute komfortabler - einfaches Schieben reicht nicht mehr. Der Beschlägehersteller wird diesem Anspruch gerecht und bietet daher ein neues Schiebetür-Beschlagsystem als modularen Baukasten. Zur individuellen Erweiterung gibt es verschiedene Zusatzfunktionen: Einen E-Drive als elektrische Unterstützung für große, schwere Schranktüren, ein LED-Leuchtensystem sowie eine integrierte Dämpfung.

Die Highlights des Blum-Messeauftritts waren zwei neue Boxsysteme, die für eine klare, eckige Formensprache stehen - ob mit Reling oder als geschlossenes Behältnis mit Einschubelement. Das Spektrum an Farben und Materialien reicht von Seidenweiß, Inox, Weißaluminium bis zu Terraschwarz.

Elektro-Werkzeuge: Nicht besser, dafür länger

Schachermayer präsentierte bei der "BWS 2013" als Neuheit den ersten Akku-Nagler, der bis zu 90 Millimeter lange Nägel verarbeiten kann. Die große Freiheit versprach Metabo, und zwar bei der Ausdauer: Mit 5,2 Ampere-Stunden noch länger schrauben, bohren, sägen oder schleifen - laut Unternehmen mit 75 Prozent mehr Ausdauer das stärkste Akkupack der Welt. Wobei der Akku weder an Größe noch an Gewicht gegenüber dem Vorgänger zugelegt hat. Und schwankende Temperaturen stören bestenfalls den Handwerker, das geladene Akkupack nicht - es arbeitet von -15 bis +50 Grad Celsius mit voller Leistung. (+++)

*) Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte Form in Ausführung des Art. 7 B-VG auf Frauen und Männer in gleicher Weise.

