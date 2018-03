Auftakt zur ORF-Jahresinitiative "Bewusst gesund: Mach dich fit - ich mach mit" bewegte 4,1 Millionen Menschen in Österreich

Wien (OTS) - Wer sich bewegt, lebt länger gesund! Unter dem Motto "Mach dich fit -ich mach mit" widmet sich der ORF daher 2013 mit seiner gesamten Medienvielfalt dem Thema Bewegung. Gestartet wurde die ORF-"Bewusst gesund"-Bewegungsinitiative in der Woche vom 6. bis 14. April gemeinsam mit den Partnern Bundesministerium für Gesundheit und Fonds Gesundes Österreich, dem Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport sowie dem Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger. Mit großem Erfolg:

Insgesamt 4,1 Millionen (weitester Seherkreis), das entspricht 57 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren, haben zumindest eines der umfassenden ORF-Programmangebote genutzt.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: "Der ORF bewegt - mehr als 4,1 Millionen Menschen in diesem Land! Die erfolgreiche Auftakt-Woche dieser 'Bewusst gesund'-Initiative zeigt erneut, welches Interesse der ORF für ein gesellschaftliches Anliegen wecken kann, wenn sich Radio, Fernsehen und Internet umfassend damit auseinandersetzen. Ziel von 'Mach dich fit - Ich mach mit' ist es, nachhaltig Lust auf Bewegung zu machen. Gemeinsam mit unseren Partnern wollen wir die Österreicherinnen und Österreicher motivieren, Bewegung als etwas Positives zu erleben. Das Thema 'Bewegung' wird daher bis Ende des Jahres 2013 in allen Medien des ORF immer wieder präsent sein."

Die höchsten Reichweiten der "Mach dich fit - ich mach mit"-Auftaktwoche erzielten "Thema" am 8. April mit 591.000 Zuschauer/innen bei 21 Prozent Marktanteil und "Stöckl live" am 9. April mit 438.000 Zuschauer/innen bei 16 Prozent Marktanteil. Die auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand bereitgestellten Sendungen mit Bezug bzw. mit Beiträgen zur Initiative "Bewusst gesund" wurden bisher mehr als 200.000 Mal abgerufen.

In zahlreichen Sendungen von "Bewusst gesund - Das Magazin" über die "heute"-Familie, das ORF-Kinderprogramm "okidoki" bis zu Spielfilmen und der Live-Übertagung des Vienna City Marathons stand das Thema Bewegung im Mittelpunkt. Ausführliche Berichterstattung in Radio, Fernsehen und Internet lieferten auch die ORF-Landesstudios. Das ORF.at-Netzwerk und der ORF TELETEXT begleiteten die ORF-Gesundheitsinitiative mit zahlreichen Informationsangeboten.

ORF-Jahresinitiative stellt Bedeutung von Bewegung in den Vordergrund

Gemeinsam mit den Partnern stellt die ORF-Jahresinitiative, die wissenschaftlich vom ORF-Gesundheitsbeirat unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn begleitet wird, die gesellschaftspolitische Bedeutung von Bewegung in den Vordergrund der Kommunikation. Das Thema "Bewegung" soll bis Ende des Jahres 2013 in allen Medien des ORF immer wieder präsent sein. So wird man die besten Bewegungsübungen in der "ORF nachlese" im Juni finden.

In den Sommermonaten geht "Bewusst gesund: Mach dich fit - ich mach mit" auf große Österreichtour und will gemeinsam mit den ORF-Landesstudios, den Sportverbänden und den Sozialversicherungsträgern das ganze Land zu mehr Bewegung motivieren. Für Ende Oktober ist die zweite Initiativen-Woche "Bewusst gesund: Mach dich fit - ich mach mit" unter dem Schwerpunkt Bewegung in der Arbeitswelt geplant. Die "ORF nachlese" berichtet regelmäßig, die "bewusstgesund.ORF.at"-Seite liefert fachkundigen Rat von Expertinnen und Experten sowie alle Informationen rund um die Bewegungsinitiative.

