GdG-KMSfB-Meidlinger: Entwurf zu "PädagogInnenbildung neu" enttäuscht

Bereich der Elementarpädagogik bleibt einmal öfter unberücksichtigt

Wien (OTS/ÖGB) - "Die Pädagoginnen und Pädagogen der Österreichischen Kinderbetreuungseinrichtungen hatten große Hoffnungen in diesen Gesetzesentwurf gesetzt. Umso größer ist jetzt unsere Enttäuschung über einen halbherzigen Entwurf, der die Elementarpädagogik einmal öfter als Stiefkind der Politik zurücklässt", erklärte heute, Montag, der Vorsitzende der GdG-KMSfB (Gewerkschaft der Gemeindebediensteten - Kunst, Medien, Sport, freie Berufe), Christian Meidlinger.++++

"Die Politik hat den Bediensteten der Kinderbetreuungsstätten größere Durchlässigkeit der pädagogischen Berufsfelder und erhöhte Mobilität zwischen Schulstufen, Schularten und pädagogischen Einrichtungen versprochen. All das sucht man in dem Gesetzesentwurf vergebens. In der vorliegenden Form müssen wir ihn daher glatt zurückweisen", stellte Meidlinger klar.

Das neue Bundesgesetz, mit dem das Hochschulgesetz 2005 (HG) geändert wird, liegt derzeit zur Stellungnahme auf. Meidlinger: "Die verantwortlichen Politikerinnen und Politiker versuchen vergeblich, sich an den Tatsachen vorbei zu schummeln. Neben der gemeinsamen tertiären Ausbildung braucht es ein Bundesrahmengesetz. Letztendlich wird daran kein Weg vorbeiführen."

Rückfragen & Kontakt:

GdG-KMSfB

Referat für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: (01) 313 16 - 83 615

Informationen im Internet: www.gdg-kmsfb.at