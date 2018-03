Winter ade - Scheiden tut nicht weh

GORE-TEX® Schuhe mit SURROUND[TM] Produkttechnologie sind für die anstehende wärmere und nasse Jahreszeit die ideale Wahl

So richtig wurde schon gar nicht mehr damit gerechnet: Der Winter scheint nun tatsächlich die Segel zu streichen und der Frühling steht vor der Tür. Endlich heißt es: raus aus den dicken Mänteln, kratzigen Schals und klobigen Winterstiefeln. Doch auch wenn die Temperaturen merklich steigen und es vielerorts schon richtig warm ist, mit überraschenden Regengüssen und Wetterumschwüngen ist in unseren Breiten immer zu rechnen.

Um nicht plötzlich sprichwörtlich im Regen zu stehen, sind GORE-TEX® Schuhe mit SURROUND[TM] Produkttechnologie jetzt die perfekten Begleiter. Die GORE-TEX® Technologie garantiert dauerhafte Wasserdichtigkeit und trockene Füße auch bei der Durchquerung größerer Pfützen. Sollte die Sonne sich dann durch die Wolken gekämpft haben und die Temperaturen steigen, sorgt die GORE-TEX® Membrane auch weiterhin für perfekten Tragekomfort. Durch die atmungsaktive Membrane, die den Fuß umschließt, können überschüssige Hitze und Schweiß nach außen entweichen - sogar durch die Sohle hindurch.

Mit ihren frischen Designs in Trendfarben machen die GORE-TEX® Schuhe mit SURROUND[TM] Produkttechnologie von Markenpartnern wie ara und Clarks Lust auf draußen. Und auch die Füße der Kleinsten bleiben beim Toben an der frischen Luft trocken und atmungsaktiv mit Modellen von Primigi und Superfit.

Über W.L. Gore & Associates:

Gore ist ein technologiegetriebenes Unternehmen, das nach neuen Entdeckungen und Produktinnovationen strebt. Gore ist vor allem bekannt für seine wasserdichten, winddichten und atmungsaktiven GORE-TEX® Gewebe, darüber hinaus beinhaltet das Portfolio des Unternehmens aber auch alles von High-Performance-Geweben über implantierbare medizinische Geräte bis hin zu industriellen Herstellungskomponenten und Luftfahrtelektronik. Gore, dessen Hauptsitz in Newark, Del. liegt, wurde 1958 gegründet. Mit 10.000 Angestellten in 30 Ländern erwirtschaftet das Unternehmen einen jährlichen Umsatz von mehr als 3,2 Milliarden US-Dollar. Gore ist eines der wenigen Unternehmen, das seit der Existenz der Ranglisten im Jahr 1984 auf allen U.S.-amerikanischen Listen der "100 besten Arbeitgeber" erschienen ist. Darüber hinaus wird das Unternehmen regelmäßig in ähnlichen Listen auf der ganzen Welt ausgezeichnet. Mehr Informationen stehen unter www.gore.com.

