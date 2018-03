Aviso: Konferenz über die gewerkschaftliche Zusammenarbeit in Europa 18. April 2013

Eröffnung der Festveranstaltung in der Wiener Hofburg

Wien (OTS/FCG) - Am 18. April 2013 findet die feierliche Eröffnung der 25. Konferenz über die gewerkschaftliche Zusammenarbeit in Europa, kurz KGZE statt. Es sind rund 160 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 23 Ländern Europas angemeldet. Das Thema der Konferenz lautet: "Volle Mitgliedschaft in der EU - eine gemeinsame Perspektive für alle Balkanstaaten?" Es wird diskutiert wie christliche Arbeitnehmerorganisationen den "Sozialen Dialog" und die Integration fördern können. Die 25. KGZE wird mit Unterstützung der Europäischen Kommission, dem Europäischen Zentrum für Arbeitnehmerfragen (EZA) und vom Österreichischen Zentrum für Arbeitnehmerbildung (ÖZA) abgehalten.

BITTE MERKEN SIE SICH VOR:

Eröffnung der KGZE: Konferenz über die gewerkschaftliche Zusammenarbeit in Europa

Wann: 18. April 2013

Beginn: 18:00 Uhr

Ort: Dachfoyer der Wiener Hofburg, Josefplatz 1, 1010 Wien

Programm:

18:00 Eröffnung der KGZE und Begrüßung durch die Veranstalter:

Dr. Norbert Schnedl, Vorsitzender von ÖZA und ÖGB-Vizepräsident

Grußadressen von

Dr. Johannes Hahn (EU-Kommissar)

Bartho Pronk (EZA-Vorsitzender)

Dr. Michael Spindelegger (Vizekanzler)

Fritz Neugebauer (2. Präsident des Nationalrates)

