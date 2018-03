SP-Lindenmayr: Fordert FP-Mahdalik jetzt tatsächlich Polizisten zum Amtsmissbrauch auf?

SP-Bezirksvorsteherin Pfeffer: Noch diese Woche Gespräche mit MA 46

Wien (OTS/SPW-K) - "Geht jetzt FP-Verkehrssprecher Mahdalik schon tatsächlich so weit, von Polizistinnen und Polizisten Amtsmissbrauch zu fordern?" fragt sich der Wiener SP-Verkehrssprecher Siegi Lindenmayr angesichts einer Aussendung des freiheitlichen Abgeordneten.

Aufgrund einer privaten Anzeige waren im Kleingartenverein Predigtstuhl Dutzende Falschparker abgestraft worden, da die Straße zu schmal ist, um dort parken zu dürfen. Was offenbar jahrelang ignoriert wurde, wurde nun angezeigt, woraufhin die Polizei abstrafen musste.

Lindenmayr: "Die Hernalser SP-Bezirksvorsteherin Ilse Pfeffer hat bereits konkrete rechtskonforme Lösungsmöglichkeiten genannt -Ausweichbuchten oder Einbahnstraße. Mahdalik hingegen will offenbar die Polizei indirekt auffordern, Anzeigen nicht mehr nachzugehen. Ich kann nur allen Polizistinnen und Polizisten - auch jenen in der freiheitlichen Gewerkschaft AUF - empfehlen, sich nicht an Mahdaliks äußerst kryptisch formulierten Vorschlägen zu orientieren."

Bezirksvorsteherin Ilse Pfeffer: "Hier muss rasch eine rechtskonforme Lösung im Sinn der Anrainer gefunden werden, und sei es auch vorerst eine provisorische. Daher werde ich noch diese Woche ein Gespräch mit der MA 46 führen."

