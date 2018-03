Rauch: Wehrdienstreform nimmt Gestalt an

Erste Zwischenergebnisse zeigen konstruktive Arbeit der Regierungsparteien - Reform soll bis Sommer stehen – Grundwehrdiener profitieren bereits im Herbst davon

Wien, 15. April 2013 (ÖVP-PD) "Die Arbeitsgruppe zur Wehrdienstreform arbeitet auf Hochtouren – die Reform nimmt Gestalt an. Österreich braucht einen Wehrdienst ohne Leerlauf, so haben die Österreicher bei der Wehrpflicht-Volksbefragung klar entschieden", betont ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch zu der heutigen Präsentation der ersten Zwischenergebnisse der Regierungs-Arbeitsgruppe. Vorrangig soll vor allem die Zahl der Funktionssoldaten reduziert werden. Künftig werden nur noch so viele Funktionssoldaten eingesetzt, wie zur Aufrechterhaltung des Betriebes notwendig sind. Dafür sollen jene Rekruten verwendet werden, die schon eine Lehre oder Ausbildung im jeweiligen Bereich mitbringen. Der Präsenzdienst soll damit als "Berufspraktikum" genutzt werden können. "Die Politik muss mit der Zeit der jungen Männer verantwortungsvoll umgehen. Der Wehrdienst muss attraktiv für den Einzelnen und nützlich für die Gemeinschaft sein", betont Rauch. Die ÖVP, allen voran Innenministerin Johanna Mikl-Leitner, steht dem Verteidigungsminister bei der Reform konstruktiv zur Seite. "Das Ziel der ÖVP ist klar: Bis zum Sommer soll die Reform unter Dach und Fach sein, im Herbst sollen die ersten Rekruten bereits davon profitieren", so Hannes Rauch. "Für die künftigen Grundwehrdiener heißt das: endlich eine abwechslungsreiche, leistungsfordernde und -fördernde Ausbildung, von der jeder Einzelne profitiert", so Rauch abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-420; Internet: http://www.oevp.at,

www.facebook.com/volkspartei, www.facebook.com/hannes.rauch,

www.twitter.com/hannes_rauch