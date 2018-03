Brosz zu TV-Konfrontationen: Faymann und Spindelegger wollen politische Willensbildung einschränken

ORF darf nicht auf Zuruf der Regierungsparteien agieren

Wien (OTS) - "Die offenbar zwischen SPÖ und ÖVP abgesprochene Forderung an den ORF, die Zweier-Konfrontationen vor der Nationalratswahl abzudrehen, zeugt von einem mehr als merkwürdigen Demokratieverständnis. In der Vergangenheit waren die Zweier-Konfrontationen eine wichtige Entscheidungsgrundlage für die Wählerinnen und Wähler, weil sie in der Argumentation in die Tiefe gingen. Die Bedeutung war auch durch großes Publikumsinteresse belegt. Es scheint so, als wollten Faymann und Spindelegger die Möglichkeit zur politischen Willensbildung einschränken", kritisiert Dieter Brosz, Mediensprecher der Grünen.

"ORF steht für Oeffentlich-Rechtlicher Rundfunk und nicht für Oesterreichischer Regierungs-Funk. Ich gehe davon aus, dass die ORF-Führung nicht auf Zuruf der Regierungsparteien agiert. Sie muss sich ihrer Verantwortung für eine umfassende und objektive Wahlberichterstattung bewusst sein und ist gut beraten, ihre bisherigen Pläne für die TV-Konfrontationen umzusetzen", betont Brosz.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

Tel.: +43-1 40110-6697

presse @ gruene.at