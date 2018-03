Österreich braucht seine EU-Partner: Gemeinsames Schuldenmanagement schützt vor Spekulation

SPÖ-Klubvorsitzende Jahn: "Landesrat Haimbuchners Kurs führt ins Chaos!"

Linz (OTS) - "Wenn die Arbeitslosigkeit in Europa mit 26 Millionen Menschen so groß wie noch nie ist, dann sollten alle konstruktiven Kräfte an einem Pakt für mehr Wachstum und Beschäftigung arbeiten. Stattdessen zitiert FPÖ-Landesrat Haimbuchner Papiere von Finanzdienstleistern, um parteilich gegen Eurobonds zu polemisieren. Fakt ist jedoch, dass wir ein gemeinsames europäisches Schuldenmanagement brauchen, um die Zukunft unseres gemeinsamen Europas abzusichern - daran führt kein Weg vorbei", so SPÖ-Wirtschaftssprecherin und Klubvorsitzende Mag.a Gertraud Jahn.

Der immer höhere Zinsendruck am Kapitalmarkt wird für einzelne europäische Staaten zu einem kaum mehr zu bewältigenden Problem, das derzeit durch EU-Hilfskredite eingedämmt wird. Langfristig wäre ein gemeinsames europäisches Schuldenmanagement die sinnvollere Variante, argumentiert SPÖ-Klubvorsitzende Jahn: "Auch in Österreich hängen die Hälfte aller Arbeitsplätze vom Export ab. Es kann daher auch der FPÖ nicht egal sein, wenn die Konjunktur in Italien - unserem zweitgrößten Handelspartner - einbricht. Deshalb brauchen wir dringend einen Schutz gegen die Spekulation gegen einzelne Staaten -dieser Schutz käme auch dem heimischen Arbeitsmarkt zu Gute!" Ein europäisches Schuldenmanagement kann und darf natürlich kein Ersatz für effiziente Verwaltungs- und Steuerstrukturen sein.

Der Wohlstandseinbruch durch eine europaweite Rezession wäre ein viel größerer Nachteil für Österreich, als das Risiko von etwas höheren Zinsen für Staatsanleihen - zumal die Be-rechnungen in verschiedenen Studien enorm differieren. "Das Ziel muss darin bestehen, dass die Anleger wieder Vertrauen zu europäischen Staatsanleihen aufbauen. Dann fallen auch die Zinsen, weil zwar zahlreiche Anleger Angst vor der Pleite einzelner EU-Staaten haben, aber niemand befürchtet den Konkurs von ganz Europa", so Jahn.

