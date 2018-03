Klicka überreicht hohe Auszeichnungen für Verdienste um das Land Wien

Wien (OTS) - Die Dritte Landtagspräsidentin Marianne Klicka überreichte das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien an Hofrat Dr. Gerhard Hellwagner und Hofrat Dr. Manfred Stimmler und das Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien an Regierungsrat Franz Widmann im Stadtsenatssitzungssaal. "Heute werden Persönlichkeiten ausgezeichnet, die sich in ihrem Berufsleben in den letzten Jahrzehnten als ausgezeichnete Fachleute erwiesen haben und der Erreichung ihrer selbstgewählten Ziele mit besonderem Engagement nachgekommen sind. Die hohen fachlichen Kenntnisse und die Verantwortung während der beruflichen Laufbahn waren immer spürbar und findet deshalb heute und hier durch das Land Wien große Anerkennung. Der Wohlstand Österreichs und die hohe Lebensqualität in Wien gründen sich nicht nur auf die stabile politische Führung, sondern sie basieren auch auf der hohen Qualität der MitarbeiterInnen in der Verwaltung. Menschen wie Sie trugen und tragen ganz wesentlich zum hervorragenden Ruf unserer Stadt bei, setzen mit Ihrem Tun und Handeln Standards, die Vorbild und Beispiel gebend für andere Menschen sind", betonte Klicka in ihrer Ansprache.

Biographie Hofrat Dr. Gerhard Hellwagner, Senatspräsident des OLG i. R.

Im Jänner 1941 in Ried im Innkreis geboren, absolvierte Dr. Gerhard Hellwagner nach dem Bundesrealgymnasium ein Studium der Rechtswissenschaften und promovierte 1964. Als Rechtspraktikant trat er kurz danach in den Justizdienst ein. 1967 legte Dr. Hellwagner die Richteramtsprüfung ab und wurde zum Richter ernannt und dem BM für Justiz als Sachbearbeiter zugeteilt. Die Ernennung zum Richter des OLG Wien erfolgte 1981 und 1991 wurde er zum Senatsvorsitzenden eines arbeits- und sozialgerichtlichen Berufungssenates ernannt. Die Funktion als Senatspräsident des OLG Wien hatte Dr. Hellwagner von 1993 bis zu seiner Pensionierung 2007 inne. Dr. Hellwagner war von 2000 bis 2011 Vorsitzender der Schienen-Control-Kommission der obersten Behörde zur Regulierung des Bahnverkehrs in Österreich und war verantwortlich für die Entwicklung der Regulierung des Schienenverkehrsmarktes. Darüber hinaus gehörte Dr. Hellwagner seit der Gründung 2005 bis 2011 dem Vergabekontrollsenat Wien an. Von 1984 bis 2002 war er Mitglied des Aufsichtsrates des Zentralverbandes der Kleingärtner und Siedler Österreichs, wo er gleichzeitig die Funktion des Ombudsmannes bekleidete. Von 2002 bis 2001 hatte Dr. Hellwagner die Funktion des Vorsitzendes des Aufsichtsrates in diesem Gremium inne. Seit Jänner 2011 leitet Dr. Hellwagner die Rechtsservice- und Schlichtungsstelle im Fachverband der Versicherungsmakler im Rahmen der Wirtschaftskammer Österreich. Der Bundespräsident verlieh ihm 2006 den Berufstitel "Hofrat".

Biographie Hofrat Dr. Manfred Stimmler, Kammeramtsdirektor der Rechtsanwaltskammer Wien

Dr. Manfred Stimmler wurde im Mai 1949 in Wien geboren. Nach dem Besuch des Realgymnasiums absolvierte er das Studium der Rechtswissenschaften und promovierte 1975. Als Kammeramtsdirektor war er seit der Gründung im Jahr 1945 erst der dritte Behördenleiter. Die verantwortungsvolle Tätigkeit als Kammeramtsdirektor mit 27 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern übte Dr. Stimmler für 3.500 Mitglieder über 20 Jahre aus. Zahlreiche Initiativen zur Modernisierung der Verwaltung und des Kammerbetriebes gehen auf seine Bemühungen zurück. Der Bogen reicht von der Installierung der EDV im Kammerbetrieb bis zur EURO-Umstellung in der Finanzverwaltung, von der Einbindung der Rechtsanwaltsanwärter als neue Mitglieder der Rechtsanwaltskammer bis zur Durchführung von Großveranstaltungen in Wien. Der Bundespräsident verlieh ihm 2002 den Berufstitel "Hofrat".

Biographie Regierungsrat Franz Widmann

Regierungsrat Franz Widmann wurde im Februar 1949 in Dietersdorf/NÖ geboren. Nach der Volks- und Hauptschule besuchte er von 1964 bis 1967 die Berufsschule für kaufmännische Berufe und absolvierte die Ausbildung zum Bürokaufmann. Seine Berufslaufbahn im Öffentlichen Dienst begann 1989 als Vertragsbediensteter im damaligen Bundesministerium für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz. Seit 1995 ist Regierungsrat Widmann im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport im Bereich Beschaffungswesen. Er ist stellvertretender Abteilungsleiter im Referat "Leitung der Abteilung Zentrale Dienste" und Referent für Personal. Neben seinen dienstlichen Tätigkeiten ist Franz Widmann Vorsitzender des Gewerkschaftlichen Betriebsausschusses im Amt für Rüstung und Wehrtechnik und war Mitglied des Wahlausschusses, was schlussendlich zu positiven Effekten für Arbeitgeber als auch für ArbeitnehmerInnen führte. Beim Arbeits- und Sozialgericht ist Franz Widmann als Laienrichter tätig. Im Jahr 2008 verlieh der Bundespräsident Franz Widmann den Berufstitel "Regierungsrat".

