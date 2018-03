ÖH startet Plakatkampagne für All-In-Studierendenticket - Parteien zum Offenbarungseid aufgefordert - Bereits 1.800 Unterschriften

Salzburg (OTS) - Wahlkampfgag oder tatsächliche Reformchance? Diese Frage stellt sich in Hinblick auf das von Verkehrsreferent LH-Stv. Wilfried Haslauer in Aussicht gestellte All-In-Öffiticket für Studierende. Während das neue Ticket für Jugendliche noch vor der Landtagswahl fixiert werden soll, werden die Studierenden auf "später" vertröstet. Die ÖH verleiht ihrer Forderung nach einem günstigen All-In Ticket auch für Studierende mit einer Plakatkampagne weiteren Nachdruck. Im Lauf der letzten Woche wurde in der Stadt Salzburg 60 Plakatständer mit der Forderung "1 Land, 1 Jahr, 1 Ticket, alle Öffis!" aufgestellt.

"Unsere Petition ist ein ziemlicher Renner, die Zahl der UnterstützerInnen steigt täglich weiter und steht derzeit bei rund 1.800", freut sich Simon Hofbauer vom ÖH-Vorsitzteam. "Mit einer Plakatkampagne - 60 Ständer wurden im Lauf der letzten Woche aufgestellt - verleihen wir unseren Forderungen weiteren Nachdruck. Die große Resonanz zeigt wie wichtig dieses Thema für Salzburgs Studierende ist und dass jedenfalls eine rasche Reform erwartet wird", so Hofbauer weiter.

"Es ist Zeit für Haslauer, aber auch für alle anderen Parteien, Klartext zu reden. Handelt es sich bei der Ankündigung eines kostengünstigen All-In-Studierendentickets um ein leeres Wahlversprechen, dass nach dem 5. Mai heimlich, still und leise in einer Schublade verschwindet?", fragt Daniel Winter vom ÖH-Vorsitzteam. "In einem Schreiben haben wir alle zur Wahl stehenden Parteien zum Offenbarungseid aufgefordert. Wir wollen verbindliche Aussagen dazu ob, wann und in welcher Form ein All-In-Ticket für Studierende eingeführt wird", erläutert Winter.

"Im Zuge des Landtagswahlkampfs wurden von den Parteien bereits verschiedenste Forderungen bezüglich Jugend- und Studierendenticket geäußert - von der Wiedereinführung der Freifahrt bis zum Modell 60Euro-Top-Jugend-Ticket der Ost-Region", fasst Su Karrer (ÖH Vorsitzteam) die bisherigen Ankündigungen zusammen. "Als Interessenvertretung von ca. 18.000 Studierenden wollen wir von den Parteien auch wissen, ob sie bereit sind uns in die Verhandlungen miteinzubeziehen, woran zumindest Herr Haslauer bisher kein Interesse gezeigt hat. Die Antworten werden von uns in weiterer Folge veröffentlicht", schließt Karrer.

