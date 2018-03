ÖVP-Wehrsprecher Klikovits: "Die ÖVP ist die treibende Kraft bei der Reform des Grundwehrdienstes!"

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Einen gemeinsamen Truppenbesuch auf dem Truppenübungsplatz Seetaler-Alpen nahmen heute ÖVP-Innenministerin Mag. Johanna Mikl-Leitner und SPÖ-Verteidigungsminister Mag. Gerald Klug zum Anlass, um bei einer Pressekonferenz eine erste Zwischenbilanz zur aktuellen Reform des Grundwehrdienstes zu präsentieren. Die ÖVP hat dabei einmal mehr betont, dass der Dienst beim Österreichischen Bundesheer für die Rekruten sinnvoll und nachhaltig gestaltet werden muss.

"Die Wählerinnen und Wähler haben am 20. Jänner ein klares Votum für die Beibehaltung der Wehrpflicht abgegeben, daher ist es nun die Aufgabe der Politik, möglichst rasch Reformen beim Österreichischen Bundesheer umzusetzen. Unser Ziel ist es, dass bereits im Herbst deutliche Verbesserungen für unsere Grundwehrdiener spürbar sind. Ein wesentlicher Punkt ist dabei, dass künftig nur noch so viele Funktionssoldaten, also Wachen, Köche oder beispielsweise Kraftfahrer eingesetzt werden, wie man für die Aufrechterhaltung des Betriebes im Bundesheer wirklich braucht", so ÖVP-Wehrsprecher Abg. Oswald Klikovits zum laufenden Reformprozess.

Aber nicht nur die Reduzierung der Funktionssoldaten auf ein verträgliches Minimum, sondern auch der bestmögliche Umgang mit den Rekruten wird derzeit von einem Expertenteam gründlich analysiert. Für Klikovits steht jedenfalls fest, dass hier ein Paradigmenwechsel stattfinden muss: "Der Umgang mit unseren Grundwehrdienern muss sich grundlegend ändern, sie sind keine Untergebenen, sondern Mitarbeiter, die wertvolle Arbeit für die Republik leisten."

Auch wie die künftigen Aufgaben der Grundwehrdiener aussehen können, wird derzeit intensiv untersucht und diskutiert: "Mit den Verhandlungen zur Sicherheitsstrategie befinden wir uns auf der Zielgeraden. Daraus sind dann konkrete Aufgaben und Anforderungen an das Österreichische Bundesheer abzuleiten. Die militärische Landesverteidigung, der Katastrophenschutz und der Schutz kritischer Infrastruktur werden bei der Ausbildung der Grundwehrdiener in Zukunft eine wesentliche Rolle spielen", betont der ÖVP-Wehrsprecher.

"Was das Österreichische Bundesheer dringend braucht, sind nachhaltige Perspektiven und konkrete Zielvorgaben, die auch tatsächlich umgesetzt werden können", so Klikovits abschließend. (Schluss)

