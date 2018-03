Goldene Ehrennadel der österreichischen Wirtschaft für Hannes Androsch

Leitl zu Androsch: Hervorragender Unternehmer und Industrieller, wirtschaftspolitischer Weichensteller und bildungspolitischer Zukunftsdenker

Wien (OTS/PWK225) - Anlässlich seines 75. Geburtstags erhält Hannes Androsch eine sehr selten vergebene Auszeichnung der österreichischen Wirtschaft: Die Goldene Ehrennadel.

In seiner Laudatio stellt Präsident Christoph Leitl fest, dass Hannes Androsch wirtschaftspolitisch mit der Entscheidung für Hartwährungspolitik in den 70er Jahren die Weichen für den Erfolgsweg Österreichs gestellt habe. "Damals war das eine Rosskur, aber heute gehören wir zu den starken Ländern Europas. Die Länder, die sich für die Weichwährungspolitik entschieden haben, hängen heute am Solidartropf Europas."

Heute engagiert sich Hannes Androsch für Bildung und Wissenschaft. Leitl: "Das sind die Schlüsselerfolgsfaktoren für die Zukunft und Hannes Androsch ist damit ein wichtiger Partner. Das bildungspolitische Konzept der Sozialpartner und die Initiativen von Hannes Androsch sind eine wertvolle Ergänzung. Die Politik ist aufgefordert, diese Dinge nicht nur zur Kenntnis zu nehmen, sondern stärker als bisher initiativ zu werden!"

Schließlich sei, so Leitl, Hannes Androsch ein erfolgreicher Industrieller. "Sein Erfolgsrezept in China: In der Innovation den Chinesen zwei Jahre voraus zu sein, dann können sie nachahmen so viel sie wollen, sie werden damit nie gefährlich werden!"

Abschließend nannte Leitl einige persönliche Eigenschaften, die er an Hannes Androsch schätze: "Seine Geradlinigkeit, oft sehr kantig und seine Zivilcourage, oft sehr mutig, vor allem wenn er auch seiner eigenen Partei unangenehme Wahrheiten ins Stammbuch schreibt!" (PM)

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Österreich, Stabsabteilung Presse

Mag. Rupert Haberson

Tel.: (+43) 0590 900-4362, F:(+43) 0590 900-263

presse @ wko.at

http://wko.at/Presse