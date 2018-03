LANDESKONFERENZ des Pensionistenverbandes NÖ mit Blecha, Stadler und Bauer

Am Mittwoch, 17. April 2013 in Ober-Grafendorf

Wien (OTS) - Der Pensionistenverband Niederösterreich, die mitgliederstarke, aktive und durchschlagskräftige Seniorenorganisation lädt zu ihrer 18. Ordentlichen Landeskonferenz am Mittwoch, 17. April 2013 um 10 Uhr in die Pielachtal-Halle in Ober-Grafendorf ein. Rund 150 Delegierte und 100 Ehrengäste aus allen Landesteilen werden erwartet.

Der St. Pöltner Bürgermeister und designierte SPÖ-NÖ-Vorsitzende Matthias Stadler wird zu den Schwerpunkten der Arbeit der NÖ-SPÖ Stellung nehmen.

Pensionistenverbands-Präsident Karl Blecha, dem im Rahmen der Konferenz zu seinem 80. Geburtstag gratuliert wird, legt die kommenden Ziele und Aufgaben des Pensionistenverbandes Österreichs als größter Interessensvertretung der älteren Generation dar.

Bei dieser Landeskonferenz wird eine Neuwahl des Landesvorstandes des PVÖ-NÖ durchgeführt, StS und LHStv. a.D. Prof. Dr. Hannes Bauer kandidiert erneut als Landesvorsitzender.

Die Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen.

Rückfragen & Kontakt:

PVÖ-NÖ, Landessekretär Walter Kummer, Tel.: 0664/606022000