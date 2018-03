GPA-djp fordert Verbesserungen für WiedereinsteigerInnen nach der Karenz

Gesetzliche Rahmenbedingungen verbessern, aber auch Unternehmen stärker in die Pflicht nehmen

Wien (OTS/ÖGB) - Die GPA-djp (Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier) hat den ungerechtfertigten Einkommensunterschieden zwischen Frauen und Männern seit längerem den Kampf angesagt, in der aktuellen gestarteten Aktionswoche geht es unter dem Motto "Wieder einsteigen!" um bessere Rahmenbedingungen für die Rückkehr aus der Karenz. "Das Unterbrechen der Berufstätigkeit birgt ein Risiko, von dessen Auswirkungen Frauen stärker betroffen sind als Männer", fasste Georg Michenthaler die von IFES durchgeführte Befragung bei der heutigen Pressekonferenz zusammen:

Der Anteil der Frauen, die in Elternkarenz gehen, beträgt 58 Prozent, und ist bei den Männern mit einem Prozent verschwindend klein. Gleichzeitig geht mit 46 Prozent fast jeder zweite Mann wegen des Präsenzdiensts in Karenz, bei der Rückkehr in den Beruf ergeben sich aber große Unterschiede: Drei Viertel der Frauen arbeiten Teilzeit, nachdem sie in den Beruf zurückgekehrt sind, was auf Kinderbetreuungspflichten zurückgeführt werden muss - nur zwei von zehn Frauen, die nicht in Karenz waren, arbeiten nämlich in Teilzeit. Bei Männern beträgt die Teilzeitquote unabhängig von einer Berufsunterbrechung zehn Prozent. Die durchschnittliche Karenzdauer beträgt bei Frauen drei Jahre, während es bei Männern ein Jahr ist. "Es zeigt sich außerdem ganz signifikant, dass Berufsunterbrechungen Nachteile bei den Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten bringen", so Michenthaler, "die Verantwortung dafür liegt letztendlich bei den Unternehmen genauso wie bei den gesellschaftlichen Normen, bei der immer noch klassischen Aufteilung der Mütter- und Väterrolle."

"Für uns beweist die Umfrage ganz klar, dass wir mit unseren Positionierungen und Forderungen richtig liegen", ergänzte GPA-djp-Bundesfrauenvorsitzende Ilse Fetik, und betonte neben der Forderung nach der Verbesserung der Kinderbetreuungseinrichtungen auch verbindliche Maßnahmen, um Frauen bei den Einkommen nicht zu benachteiligen. Fetik verwies darauf, dass der GPA-djp seit der Thematisierung der Anrechnung von Karenzzeiten in vielen Kollektivvertragsverhandlungen Verbesserungen durchgesetzt worden seien, von denen rund 850.000 Beschäftigte profitieren. Außerdem erinnerte sie daran, dass der Präsenzdienst im Gegensatz zu der Elternkarenz automatisch angerechnet wird, ohne dass es verhandelt werden muss: "Das ist ungerecht!" Die Forderung nach mehr Frauen in Führungspositionen und nach verbindlicheren Maßnahmen zur Verbesserung der Einkommensschere bleibe auf der Agenda der GPA-djp Frauen, so Fetik.

Sandra Steiner, stv. Zentralbetriebsratsvorsitzende von ATOS, bewertete sowohl aus ihrer eigenen Erfahrung als Mutter als auch in der Rolle als Betriebsrätin, dass das "Projekt Karenz und Elternteilzeit" sehr umfangreich sei: "Es braucht einiges an Information, um alle Varianten zu kennen und auch Meldefristen nicht zu versäumen. In diesem Sinne gibt es einen großen Beratungsbedarf." Eine große Verantwortung liege beim Unternehmen, berichtete Steiner, dass ihr Dienstgeber die "Win-Win-Situation" erkannt habe: "Es wurden Rahmenbedingungen und Vereinbarungen geschaffen, auch einen Betriebskindergarten haben wir." Eine große Vorbildwirkung ordnet sie bei den Führungskräften, die "vorzeigen sollen, dass man Familie und Beruf sehr wohl vereinbaren kann, wenn die Rahmenbedingungen stimmen."

"Verpflichtende Gleichstellungsverhandlungen in Betrieben"

"Man kann weder die Einkommensschere schließen noch die Gleichstellung mit einer einzigen Maßnahme vorantreiben. Es braucht ein ganzes Bündel, deswegen bleiben wir auch so konsequent an diesen Themen, indem wir immer wieder gezielt Handlungsoptionen suchen", erklärte GPA-djp-Vorsitzender Wolfgang Katzian und verwies auf den Gleichstellungsaspekt bei der Forderung nach der sechsten Urlaubswoche. Derzeit bekommen Beschäftigte die sechste Urlaubswoche erst nach 25 Jahren im selben Unternehmen, was in Frauen dominierten Bereichen wie im Handel oder im Sozialbereich kaum eine Betroffene je schafft. "Wir verlangen nichts, was unmöglich ist, wir wollen, dass mehr Frauen in den Genuss der sechsten Urlaubswoche kommen, wie sie im Öffentlichen Dienst Beschäftigten ab dem 43. Lebensjahr zusteht -sei es durch kürze Zugehörigkeit zum Unternehmen für den Anspruch oder durch eine Art Rucksackprinzip, mit dem man Urlaubs-Ansprüche beim Dienstgeberwechsel mitnehmen kann." Außerdem forderte Katzian erneut die Auszahlung des Mehrarbeitszuschlages für Teilzeitbeschäftigte ab der ersten geleisteten Überstunde und eine Weiterentwicklung der Einkommensberichte: "Wir wissen jetzt aus zwei Jahren Erfahrung, dass es dort gut funktioniert, wo Betriebsrat und Geschäftsführung Interesse daran haben. Wir wollen aber, dass es in allen Unternehmen funktioniert, in diesem Sinne fordern wir als nächsten logischen Schritt verpflichtende betriebliche Gleichstellungsverhandlungen auf Basis der Einkommensberichte."

In der aktuellen Aktionswoche gehe es vor allem darum, die Betroffenen möglichst breit zum Thema Wiedereinstieg nach der Karenz zu informieren, so Katzian abschließend: "Wir haben Broschüren für Eltern, die vor Kinderbetreuungseinrichtungen verteilt werden und unsere BetriebsrätInnen, die ja eine zentrale Rolle spielen, informieren die Beschäftigten. Im Sinne der Gleichstellung, die wir erreichen wollen, spielen Maßnahmen und Gesetze, die gewährleisten, dass Frauen nicht benachteiligt werden am Arbeitsmarkt, weiter eine zentrale Rolle."

Rückfragen & Kontakt:

Litsa Kalaitzis

Gewerkschaft der Privatangestellten,

Druck, Journalismus, Papier

Pressesprecherin

Alfred-Dallinger-Platz 1

1034 Wien

Tel.: 05 0301-21553

Mobil.: +43 676 817 111 553

Email: litsa.kalaitzis @ gpa-djp.at

Internet: www.gpa-djp.at



Mag. Martin Panholzer

Gewerkschaft der Privatangestellten,

Druck, Journalismus, Papier

1034 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

Tel.: 05 0301 21511

Mobil:05 0301 61511

Fax: 05 0301 71511

Email: martin.panholzer @ gpa-djp.at