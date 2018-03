Leichtfried: Strikte Ablehnung des Freihandelsabkommens zwischen EU und USA gefährdet Arbeitsplätze

USA zu Kompromissen bei Lebensmittelsicherheit und Landwirtschaft bereit

Wien (OTS/SK) - "Die FPÖ lehnt rigoros ein Abkommen ab, dessen offizielle Verhandlungen noch gar nicht begonnen haben", betont der Delegationsleiter der SPÖ-EU-Abgeordneten, Jörg Leichtfried, am Montag zu den jüngsten Aussagen der FPÖ zum Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA. "Mit dieser strikten Haltung stellt die FPÖ erneut unter Beweis, dass sie keine Ahnung von Wirtschaftspolitik hat und mutwillig österreichische Arbeitsplätze gefährdet", so Leichtfried weiter. Er selbst war letzte Woche mit einer Delegation des Ausschusses für internationalen Handel in Washington, um dort Gespräche über das geplante Freihandelsabkommen zu führen. *****

"In den USA ansässige österreichische Wirtschaftsexperten haben bestätigt, dass rund 50 Prozent der österreichischen Exporte - sei es direkt oder indirekt - in die Vereinigten Staaten gehen", erläutert der Europaparlamentarier. Darüber hinaus habe sich in den Diskussionen mit Vertretern des Senats, des Kongresses und auch den politischen Beratern des US-Präsidenten gezeigt, dass von amerikanischer Seite durchaus Verständnis für die Bedenken der Europäer in Bezug auf Landwirtschaft und Lebensmittelsicherheit bestehe. "Das letzte Wort ist also noch nicht gesprochen und es gibt viel Verhandlungsspielraum, den die Europäer jetzt klug ausnützen müssen. Ein Freihandelsabkommen zwischen den USA und der EU kann zum Vorteil beider Seiten sein, wenn darauf geachtet wird, dass bestimmte Standards, die wir in Europa haben, nicht unterlaufen werden", sagt Leichtfried. (Schluss) bj/mp

