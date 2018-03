WKÖ-Horvath: Busbranche begrüßt geplante Erhöhung des Busgewichtes

Gewichtserhöhung trägt Innovationen, Reisekomfort und Sicherheit Rechnung - WKÖ-Fachverband für EU-weit harmonisierte Erhöhung

Wien (OTS/PWK224) - "Eine Erhöhung des Busgewichts für 2-achsige Busse war längst überfällig", freut sich Martin Horvath, Sprecher der österreichischen Busunternehmer in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), über die heutige Ankündigung der Europäischen Kommission, die Richtlinie über Maße und Gewicht zu ändern. Der Vorschlag, das Gewicht auf 19 Tonnen zu erhöhen, zeige, dass man in Brüssel den Handlungsbedarf erkannt habe. Noch besser wäre es allerdings, die zwischen den europäischen Busverbänden akkordierte Forderung einer Erhöhung der Gesamtgewichte 2-achsiger Busse auf 19,5 Tonnen umzusetzen, ergänzt Horvath.

In den letzten 10 Jahren hat die Branche wiederholt dargelegt, warum das höchstzulässige Gewicht von modernen 2-achsigen Reisebussen erhöht werden muss: Insbesondere als Folge der zahlreichen Umwelt-und Sicherheitsbestimmungen hat sich das Leergewicht der Busse in den vergangenen 20 Jahren um mehr als 3 Tonnen erhöht. Die Zusatzausrüstungen betreffen die Sicherheitstechnik (etwa Überrollfestigkeit, Sicherheitsgurte, Fahrgastsitze) oder die Umwelttechnik, wie umweltfreundlichere Motoren, Geräuschreduzierung oder Retarder. Diese Problematik wird mit der bevorstehenden Einführung der Euro VI-Norm ab 2014 noch einmal verstärkt. Die 18-Tonnen-Gesamtgewicht-Beschränkung für 2-achsige Busse sei jedoch in Österreich nach wie vor unverändert aufrecht. "Das heißt, dass wir heute deutlich weniger Fahrgäste transportieren dürfen als früher", bringt Horvath die Auswirkungen auf den Punkt.

Nun muss eine nachhaltige europäische Lösung für 2-achsige Busse so rasch als möglich gefunden werden, appelliert Horvath an die Brüsseler Institutionen. Der Fachverbandsobmann ist überzeugt, dass auch bei Umsetzung von 19,5 Tonnen Gesamtgewicht zu keiner Änderung der Achslasten von Bussen führen wird.

"Fleckerlteppich" an Regelungen beseitigen

Der bestehende "Fleckerlteppich" in den verschiedenen EU-Mitgliedstaaten zeige, dass die Achslasten und Gesamtgewichte heute von 18t bis 21,5 Tonnen variieren. Baugleiche idente Busse werden in Tschechien mit 19 Tonnen und in Ö mit 18 Tonnen zugelassen. Das muss der Vergangenheit angehören. Der Autobus verdient einen neuen Stellenwert in der Verkehrspolitik. Nur so ist eine zukunftsorientierte, wirtschaftlich und ökologisch lebensfähige Weiterentwicklung der europäischen Verkehrsnetze möglich, so Horvath.

Die österreichische Bus-Branche:

Die mehr als 1.300 österreichischen Busunternehmer (www.berufsgruppe-bus.at) betreiben eine Flotte von mehr als 9.000 Bussen. Mit diesen werden im Reiseverkehr jährlich über 50 Millionen Gäste befördert sowie im öffentlichen Personennah- und Regionalverkehr auf der Straße mehr als 50% aller 1,1 Milliarden Beförderungsfälle garantiert. Die Unternehmen investieren jährlich rund 225 Millionen Euro in ihre Fuhrparks. Mit mehr als 15.000 direkt Beschäftigten wird ein Umsatz von mehr als 1 Milliarde Euro pro Jahr erwirtschaftet. Der Bus ist mit 15g/CO2 pro Passagier/pro km das mit Abstand sauberste Straßenverkehrsmittel. Der Bus ist aber auch das sicherste Straßenverkehrsmittel, wie die Zahlen der Unfallstatistik alljährlich beweisen. (JR)

