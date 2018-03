Eine würdige Gewinnerin

Zur Verleihung des Hayek Lifetime Achievement Awards 2013

Wien (OTS) - "Es ist mir wirklich eine große Freude und ich bin auch ein bisschen stolz, die Gewinnerin des Hayek Lifetime Achievement Awards 2013 bekannt geben zu dürfen", erklärt Frau Dr. Barbara Kolm, die Präsidentin des Friedrich August v. Hayek Instituts, als ihr das Kuvert mit der Entscheidung der Jury überreicht wird.

Der Hayek Lifetime Achievement Award ergeht heuer an Frau Dambisa Moyo.

Dambisa Moyo zählt zu den führenden Wirtschaftsexperten unserer Zeit. Geboren und aufgewachsen in Sambia, verließ sie ihre Heimat 1990. Im selben Jahr kam es in Sambia zu einem missglückten Militärputsch gegen Präsident Kenneth David Kaunda, der ein Jahr später abgewählt wurde.

"Unsere würdige Gewinnerin", fügt Kolm hinzu, "ist eine promovierte Ökonomin, die an den Eliteuniversitäten Harvard und Oxford studiert hat." Zudem arbeitete Dambisa Moyo von 1993 bis 1995 für die Weltbank. Bei Goldmann Sachs (2001-2008) war sie als Expertin für Schuldkapitalmärkte und Hedgefonds zuständig. Laut Time-Magazin zählt sie zu den 100 einflussreichsten Menschen.

Frau Dr. Kolm erinnert an das Buch "How the West was lost", das 2011 im Allen Lane Verlag erschienen war. "Darin", so Kolm weiter, "beschreibt Frau Moyo ganz hervorragend die wirtschaftspolitischen Fehler, die zur Finanzkrise geführt haben."

Mit ihrem ersten Buch "Dead Aid", erschienen im Penguin Verlag, hatte es Moyo auf Anhieb in die Bestsellerliste der "New York Times" geschafft. Darin zeigt sie Wege auf, wie Entwicklungsländer ihre Volkswirtschaft selbst finanzieren können, ohne auf Hilfsgelder angewiesen zu sein.

Das Vorwort zu "Dead Aid", das sieben Millionen Mal verkauft wurde, verfasste der britische Historiker Niall Ferguson, der den Hayek Lifetime Achievement Award im letzten Jahr gewonnen hatte. Frau Dambisa Moyo wird den Hayek Lifetime Achievement Award im Rahmen der Charity Gala 2013, am 16. Oktober im Palais Liechtenstein entgegennehmen.

Rückfragen & Kontakt:

F.A.v. Hayek Institut

Raoul Kirschbichler

Tel.: (+43 1) 505 13 49-36

r.kirschbichler @ hayek-institut.at