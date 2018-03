Korun zu Menschenhandel: Opferschutz auch in Österreich verbesserungsfähig

Opferrechte und -schutz stärken, Verfolgung von Menschenhändlern verbessern

Wien (OTS) - "Der heutige EU-Bericht zur Umsetzung der Menschenhandels-Richtlinie zeigt, dass diese Verbrechensform am Vormarsch ist. Auch Österreich, das sich im Kampf gegen Menschenhandel engagiert, muss weiter nach Verbesserungsmöglichkeiten für Opfer von Menschenhandel suchen. Als ein wichtiges Transit- und Zielland für Menschenhändler, ist auch bei uns die Dunkelziffer hoch und die wenigen Verurteilungen zeigen, dass Menschenhändler immer noch nicht viel zu fürchten haben", meint Alev Korun, Menschenrechtssprecherin der Grünen.

Die beste Prävention ist, die Opfer in Österreich, die sich meist in sehr prekären Situationen befinden und obendrein einen sehr unsicheren Aufenthaltsstatus haben, zu stärken. Denn nur so trauen diese sich, auch zu den Behörden zu gehen. Sonst kommen die Behörden und die Justiz nicht an die Täter heran, weil Opfer von Menschenhandel zu große Angst haben, auszusagen, weil sie im Falle der Abschiebung mit oft lebensgefährlichen Konsequenzen zu rechnen haben. Das unsichere Aufenthaltsrecht von Opfern von Menschenhandel erschwert also den Opfern die Aussage, der Polizei umfassende Ermittlungen sowie ein Vorgehen gegen Menschenhändler und spielt letztlich den gewaltbereiten Menschenhändlern in die Hände, konstatiert Korun. "Um eine effiziente Verfolgung der Täter einerseits und einen ernstzunehmenden Opferschutz andererseits zu gewährleisten, muss das Aufenthaltsrecht der Opfer verbessert werden. Zum Beispiel über eine garantierte einjährige Bedenkzeit, wie wir das auch schon 2011 in einem parlamentarischen Antrag gefordert hatten", erläutert Korun.

Auch beim Kinderhandel gibt es noch einiges zu tun: "Damit in allen Bundesländern Kinder, die Opfer von Menschenhandel sind, auf gleichem Niveau betreut werden, brauchen wir einheitliche und klare Standards. Auch dazu haben wir Anfang dieses Jahres einen parlamentarischen Antrag gestellt, der jedoch von den Regierungsparteien vertagt wurde. Der Opferschutz ist das A und O einer funktionierenden Bekämpfung von Menschenhandel. Es liegt an der Regierung, das umzusetzen und damit auch die Strafverfolgung von Tätern zu verbessern", sagt Korun.

