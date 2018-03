GBH: Morgen 2. Lohnrunde für das Holz und Kunststoffgewerbe

Streitpunkt Ist-Lohnerhöhung: Arbeitgeber waren zu keiner Lösung bereit

Wien (OTS/ÖGB) - Um mehr Cash für rund 40.000 Beschäftigte aus dem Holz- und Kunststoffgewerbe geht es in der 2. Runde der Kollektivvertragsverhandlungen. Größter Streitpunkt ist die Weigerung der Arbeitgeber, auch im Holzgewerbe einer Ist-Lohnerhöhung zuzustimmen. ++++

Die Beschäftigten im Kollektivvertrag Holz- und Kunststoff verarbeitendes Gewerbe haben im Kollektivvertrag keine Ist-Lohnregelung. Der Ist-Lohn ist eine freiwillige Überzahlung beim Stundenlohn - vereinbart zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Die GBH fordert bereits seit Jahren, diese freiwillige Überzahlung im Kollektivvertrag - wie in allen anderen Branchen üblich - zu sichern. Es gibt Beispiele, bei welchen Arbeitgeber die KV-Lohnerhöhung vom Ist-Lohn in Abzug bringen, somit gibt es für die Betroffenen keine Lohnerhöhung.

Verhandlungsleiter seitens der Arbeitnehmer ist Bundesvorsitzender der Gewerkschaft Bau-Holz Abg. z. NR Josef Muchitsch: "Unsere langjährige Forderung nach einer Ist-Lohnerhöhung für die Beschäftigten im Holzgewerbe hat oberste Priorität. Wir fordern nichts Unmögliches, sondern etwas, das in allen anderen Branchen bereits üblich ist. Die Beschäftigten dürfen hier nicht länger schlechter gestellt sein als andere Beschäftigte."

Insgesamt führt die Gewerkschaft Bau-Holz (GBH) für 240.000 Beschäftigte Kollektivvertragsverhandlungen. Diese müssen bis 1. Mai abgeschlossen sein, weil die gültigen Verträge auslaufen. Einigungen gab es im Baunebengewerbe, Baugewerbe und der Bauindustrie mit plus 3,1 Prozent und in der Stein- und keramischen Industrie mit plus 3,2 bis 3,97 Prozent.

