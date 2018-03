PORNOLADEN

von Isabella Feimer

Wien (OTS) - Eine Koproduktion von Verein waifei & KosmosTheater | UA

Regie: Isabella Feimer | Raum: Martin Kreienbühl | Kostüm: Katja Kauschke | Visuals: Manfred Poor | Dramaturgie: Eva Waibel

Mit: Rita Dummer, Nora Anna Hofmann, Alexander Linhardt, Andreas Peer

Weil sie dringend Geld braucht, nimmt eine junge Frau einen Gelegenheitsjob in einem Sexshop mit Kabinenbereich und Pornokino an. Es ist ihre erste Tätigkeit im Verkauf, und sie ist mit den Produkten und den Wünschen der Kundinnen und Kunden überfordert. Der Chef ist cholerisch, die Kolleginnen frustriert und die Firmenstrukturen streng, einzig ein Arbeitskollege kümmert sich um sie. Tag für Tag verliert sie sich mehr in ihrem von Videokameras überwachten Arbeitsalltag und in der Welt der unerfüllten Wünsche, Träume und Perversionen. Altersempfehlung ab 16 Jahren.

Mi, 8.5. - Sa, 18.5. | Di - Sa | 20:30 Uhr

Rückfragen & Kontakt:

Helma Bittermann

Tel.: 0664/530 13 11

pornoladen @ kein.org