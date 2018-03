"Willkommen Österreich" am 16. April mit ChrisTine Urspruch, Martin Puntigam, und Heinz Oberhummer

Wien (OTS) - Ein wissenschaftliches Kabarettduo, eine kleine Frau ganz groß und ein "Ort, an dem nie etwas passiert" - das erwartet das Publikum von ORF eins in "DIE.NACHT" am Dienstag, dem 16. April 2013. Stermann und Grissemann begrüßen um 22.50 Uhr in einer neuen Ausgabe von "Willkommen Österreich" ChrisTine Urspruch, Martin Puntigam und Heinz Oberhummer. Puntigam und Oberhummer, als zwei von drei "Sience Busters", ebenfalls "DIE.NACHT"-Stars, bringen komplexe wissenschaftliche Erkenntnisse einem breiten Publikum näher. Wird das aber auch bei Stermann und Grissemann gelingen? Außerdem ist die deutsche Schauspielerin ChrisTine Urspruch, bekannt aus "Tatort" und "Das Sams", zu Gast in der Sendung. Ein besonderes Merkmal der deutschen Schauspielerin ist ihre Körpergröße von 1,32 Metern - doch die war für sie kein Hindernis, eine steile Karriere zu erzielen und sowohl im Theater wie auch im Fernsehen verschiedenste Rollen zu spielen. Außerdem in "DIE.NACHT": In der "Sendung ohne Namen" um 23.45 Uhr wird dieses Mal der "Himmel" genau unter die Lupe genommen.

ChrisTine Urspruch spielte die Rolle des "Sams" in den Kinofilmen "Das Sams" (2001), "Sams in Gefahr" (2003) und "Sams im Glück" (2012). Außerdem ist sie als Rechtsmedizinerin Silke Haller, genannt "Alberich", aus den Münsteraner"Tatorten" bekannt. Am Wiener Volkstheater gibt Ensemblemitglied ChrisTine Urspruch "Die kleine Frau" in Peter Turrinis Stück "Der Riese von Steinfeld". Im Laufe ihrer Karriere als Theaterschauspielerin war sie an der Volksbühne Berlin, im Staatstheater Wiesbaden, Tanztheater Basel, Residenztheater München und Landestheater Bregenz zu sehen.

Heinz Oberhummer und Martin Puntigam haben es sich gemeinsam mit dem Physiker Werner Gruber zur Aufgabe gemacht, wissenschaftliche Erkenntnisse einem breiten Publikum näher zu bringen. Als "Science Busters" steht das Trio auf der Bühne des Wiener Rabenhof Theaters. Ihr wissenschaftliches Kabarett ist auch wieder nächsten Dienstag (am 23.April) im Programm von ORF eins zu sehen, Außerdem gestalten die "Science Busters" eine wöchentliche Kolumne für den Radiosender FM4. Mit "Gedankenlesen durch Schneckenstreicheln" ist das zweite Buch der "Science Busters" erschienen.

Eigentlich stellt man sich das Paradies anders vor. Je nach Religion erwarten einen dort der Heilige Geist und ein paar moralisch integre Zombies, 72 Jungfrauen oder das Nirwana. Jedenfalls sollte das Reich über uns nicht vollgestopft mit Drohnen, Gelsen, Wolken und Wolkenkratzern sein. Die "Talking Heads" wissen es ganz genau: "Der Ort, an dem nie irgendetwas passiert - ist der Himmel".

