KORRIGIERTE NEUFASSUNG der OTS0074 vom 15.4.2013: "Assisi-Hof" - Tierrettung auch um 3 Uhr morgens zur Stelle

Salzburg (OTS) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde die "Assisi-Hof" - Tierrettung von der Autobahnpolizei Anif zu Hilfe gerufen. Ein verwirrt wirkender Lenker hatte mit seinem Auto die Leitschiene touchiert und wurde von den Einsatzkräften in Gewahrsam genommen. Allerdings musste auch der 60 Kilo schwere Rottweiler des Lenkers versorgt werden. "Die verunsicherte Hündin ließ sich von unserem erfahrenen Mitarbeiter ohne Probleme verladen und auf den "Franz von Assisi-Hof III" bei Mondsee bringen", schildert Janina Koster vom Österreichischen Tierschutzverein die Sachlage. Dort wartet sie nun in der Gesellschaft von friedlichen Artgenossen, bis ihr Herrchen sie wieder abholen kann. "Wir sind über die gute Zusammenarbeit mit den Behörden sehr froh", stellt Koster abschließend fest. "Davon profitieren Tiere und Menschen tagtäglich".

Der Österreichische Tierschutzverein

Der Österreichische Tierschutzverein ist eine der größten Einrichtungen für den Schutz und die Hilfe für Tiere im Bundesgebiet. Er betreibt nach dem Schutzheiligen benannte "Franz von Assisi-Höfe", wo ausgesetzte, verletzte und gequälte Tiere ein sicheres Zuhause finden, sowie den "Tierfriedhof Waldesruh" vor den Toren Wiens.

